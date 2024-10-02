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意想不到的金賓嗨DAMN！快閃登場　派翠克與2位啦啦隊女神搶逛開箱亮點

金賓嗨DAMN,金賓Highball,金賓Highball特調,派翠克,邊荷律,冼迪琦,金賓快閃店,LE SSERAFIM（圖／翻攝自影片）

▲新生代主持新秀派翠克與邊荷律、冼迪琦兩位Passion Sister啦啦隊女神搶先體驗「意想不到的金賓嗨DAMN」快閃店。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

來到大巨蛋，除了觀賞精彩的棒球賽事，別忘了空出時間好好攻略周邊美食，尤其限定店錯過就沒了，大推一定要列入口袋清單首選！金賓威士忌與Lit Lit早午餐酒吧合作推出「意想不到的金賓嗨DAMN」，即日起快閃登場，不只吃貨們期待，也吸引新生代主持新秀派翠克與邊荷律、冼迪琦兩位Passion Sister啦啦隊女神搶先體驗，原本以為只是個餐酒館，結果裡面好吃好玩、好逛又好拍，獨家周邊令人愛不釋手，讓三人狂喊「好想要」，甚至連菜單都想帶走，完全深陷在結合美食與潮流的獨特魅力中！

最潮「意想不到的金賓嗨DAMN」快閃店降落大巨蛋，派翠克、邊荷律、冼迪琦一起搭檔的完美組合，直播帶路引爆粉絲熱情圍觀。在與粉絲互動後，三人迫不及待開箱介紹快閃店，其中一大亮點就在門口，走過路過、不能錯過超吸睛的大型Jim Beam扭蛋機，不僅是專為活動打造，更藏著豐富獎品，包括金賓Highball免費兌換券、金賓系列Highball特調及限定套餐優惠券，以及眾多神秘好禮，只要追蹤Jim Beam Taiwan官方IG帳號，就能獲得扭蛋機會，三人也輪番試手氣，邊荷律與冼迪琦很幸運獲得限定周邊及金賓Highball背杯，派翠克卻幽默地抽中「銘謝惠顧」，讓他看了也苦笑，逗樂全場。

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▲超吸睛的大型Jim Beam扭蛋機，吸引三人輪番試手氣扭獎品。

一踏進快閃店，三人立刻被活力四射的多巴胺色系感染，心情不自覺嗨起來，同時也被特別設置的主題牆吸引，乍看以為來到潮T店，因為牆上展示了各式各樣的金賓獨家周邊潮T，還有擔任亞洲代言人的韓國人氣女團LE SSERAFIM的獨家設計款，每一件都讓人好想擁有，派翠克與邊荷律、冼迪琦也當場挑起衣服，但這些通通只送不賣，只有來到金賓嗨Damn大巨蛋Lit Lit點購金賓Highball系列特調才有機會獲得金賓獨家限量周邊！一旁還有LE SSERAFIM打卡背板，他們馬上開啟迷妹迷弟模式，興奮地與偶像們「零距離」合照，留下難忘回憶。

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▲金賓獨家周邊限量潮T只送不賣，只有來到金賓嗨Damn大巨蛋Lit Lit點購金賓Highball系列特調才有機會獲得，還有LE SSERAFIM打卡背板，可以與偶像們「零距離」合照。

除此之外，意想不到的金賓嗨DAMN搬來現在韓國最流行的洗衣機拍貼機，既然來到這裡，當然也要體驗一下，派翠克、邊荷律、冼迪琦輪流站C位做動作拍照，過程雖然手忙腳亂，但創意趣味十足，成果一出來也超乎想像，滿意的直說「可愛」，拍完還能下載，馬上發限動打卡炫耀一波。拍上癮的三個人，甚至移動到旁邊的座椅坐著休息也要繼續拍，抬頭發現上方還有個反射鏡，再來個美美的仰角自拍。看到派翠克與兩位女神開心拍不停，網友忍不住嫉妒：「為什麼派翠克可以？！」，別再羨慕了，派翠克喊話，10/9前，來到大巨蛋Lit Lit「意想不到的金賓嗨DAMN」，你們也可以！

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▲來到意想不到的金賓嗨DAMN，可以體驗現在韓國最流行的洗衣機拍貼機，還有個反射鏡，讓你自拍拍不完。

肚子餓了想吃美食，怎麼可以少了最重要的金賓Highball特調與餐點！精心設計的超Q菜單不僅提供可口佳餚，更貼心附上拍照指南，讓你一邊拍出精彩照片，一邊享用LE SSERAFIM限定合作美食，尤其面對一整桌美味餐點，邊荷律、冼迪琦忍不住放下偶像包袱，大口嗑起漢堡。店內共有四款套餐可選，「金采源套餐」的豬排花生醬起司堡，吃起來罪惡又超對味，搭配「采色棉花源」金賓Highball特調，棉花糖、爆米花跟焙茶，除了有金賓威士忌的焦糖奶油酒香，還有茶香味，適合推薦給女生。

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▲超Q菜單提供可口佳餚，更貼心附上拍照指南。

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▲金賓與LitLit早午餐酒吧推出LE SSERAFIM限定合作美食，邊荷律、冼迪琦顧不得形象，大口嗑起漢堡。

「許允真套餐」的煙燻牛肉堡，Juicy厚牛排加上起司與美乃滋，吃起來很有飽足感，再來杯「允真LOVE油」奶蓋調酒，有著濃郁的鮮奶油和甜甜的楓糖椪糖風味，以及迷人的茶香，即使不喜歡酒味的人也能輕鬆入口。敢吃辣的人，可以試試「KAZUHA套餐」的辣味鳳梨雞腿堡；想吃海鮮的話，則是可以來份「SAKURA套餐」，豌豆塔塔多利魚堡口感酸酸甜甜很開胃。

套餐每份都會附上專屬特調，如果喝不過癮，也可以自己動手調酒，派翠克與邊荷律、冼迪琦就各自發揮創意，利用果乾、跳跳糖、小熊軟糖、棉花糖、迷你布丁、巧克力米、鮮奶油等材料，調製出獨一無二的創意金賓Highball特調，現場也開放粉絲福利試飲，只有在「意想不到的金賓嗨DAMN」才能品嚐外面喝不到的特調，獨特風味中還多了一股甜蜜滋味，讓粉絲大喊有「戀愛的感覺！」

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▲來到意想不到的金賓嗨DAMN，可以自己動手調酒，調製出獨一無二的創意金賓Highball特調。

這次直擊金賓快閃店，好吃好喝、好玩到爆，還有DJ-SHOW讓大家嗨到最高點，街舞Battle更是一觸即發，為了爭奪「GodDAMN High咖」稱號，獲勝者還可以得到精美小禮物，不少人爭相上台挑戰啦啦隊女神尬舞，而DJ音樂一下，從送分題的《起亞虎出局舞》、《麻辣燙葫蘆》、《Magnetic手指舞》，再到《Supernova》、《crazy》、LE SSERAFIM《金賓舞》等舞曲，現場簡直是高手過招，民眾的舞技令人驚豔，掀起全場熱烈氣氛。

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▲為了爭奪「GodDAMN High咖」稱號，以及獲得精美小禮物，現場民眾上台挑戰啦啦隊女神尬舞。

「意想不到的金賓嗨DAMN」快閃店，即日起至10/9，等你來體驗！時下最潮的韓風洗衣機拍貼機，不用飛韓國，讓你想怎麼拍就怎麼拍，玩扭蛋機再送金賓獨家周邊，以及推出專為金賓全新亞洲區代言人LE SSERAFIM設計的套餐與金賓Highball特調，更棒的是，現場完成指定拍照打卡任務並上傳，就能免費喝清爽暢快的金賓Highball，千萬不能錯過！

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