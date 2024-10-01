三星新平板Galaxy Tab S10系列無預警公開　售價、規格上市日一次看

記者蘇晟彥／台北報導

三星（Samsung） 1日再度無預警公開全新平板Galaxy Tab S10系列， 將在10月4日正式開賣，此外，1日台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙也與媒體分享，儘管今年台灣平板市場衰退，但三星逆勢成長，銷售額較去年成長2成，近年將重心擺在社群行銷，期盼透過推出接觸消費者的touch point加強品牌好感度。

▼三星無預警再推出平板Galaxy Tab S10系列。（圖／三星提供）



陳啓蒙表示，今年1至8月台灣平板市場，儘管整體呈現衰退趨勢，三星卻逆勢成長，銷售額較去年同期成長近2成。而針對近日「對手」推出iPhone 16系列，他指出自己不方便評論，但觀察AI手機目前佔台灣高階手機整體市場滲透率約15%，期待透過持續與消費者溝通AI便利性，往25%邁進。

在今天亮相的Galaxy Tab S10系列，除了主打三星AI、無縫串聯Galaxy生態圈外，搭載120Hz更新頻率大螢幕，機身設計更輕薄、全面減重，便利攜行，隨享視覺盛宴。螢幕採用Dynamic AMOLED 2X面板，顏色鮮明生動外，更導入與Galaxy S24旗艦系列相同、深受好評的抗反射塗層技術，能有效降低光線反射，面對室外豔陽也能清晰閱讀，而為滿足消費者對頂尖效能需求，Tab S10 Ultra加大記憶體至16GB+1TB頂級規格

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