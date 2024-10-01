三星新平板Galaxy Tab S10系列無預警公開　售價、規格上市日一次看

記者蘇晟彥／台北報導
三星（Samsung） 1日再度無預警公開全新平板Galaxy Tab S10系列， 將在10月4日正式開賣，此外，1日台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙也與媒體分享，儘管今年台灣平板市場衰退，但三星逆勢成長，銷售額較去年成長2成，近年將重心擺在社群行銷，期盼透過推出接觸消費者的touch point加強品牌好感度。
▼三星無預警再推出平板Galaxy Tab S10系列。（圖／三星提供）
陳啓蒙表示，今年1至8月台灣平板市場，儘管整體呈現衰退趨勢，三星卻逆勢成長，銷售額較去年同期成長近2成。而針對近日「對手」推出iPhone 16系列，他指出自己不方便評論，但觀察AI手機目前佔台灣高階手機整體市場滲透率約15%，期待透過持續與消費者溝通AI便利性，往25%邁進。
在今天亮相的Galaxy Tab S10系列，除了主打三星AI、無縫串聯Galaxy生態圈外，搭載120Hz更新頻率大螢幕，機身設計更輕薄、全面減重，便利攜行，隨享視覺盛宴。螢幕採用Dynamic AMOLED 2X面板，顏色鮮明生動外，更導入與Galaxy S24旗艦系列相同、深受好評的抗反射塗層技術，能有效降低光線反射，面對室外豔陽也能清晰閱讀，而為滿足消費者對頂尖效能需求，Tab S10 Ultra加大記憶體至16GB+1TB頂級規格
|機型
|版本
|顏色
|建議售價
|Tab S10 Ultra
|鍵盤套裝組*
|月石灰/鉑金銀
|5G 16+1TB
|鍵盤套裝組*
|月石灰/鉑金銀
|Wi-Fi 16+1TB
|鍵盤套裝組*
|月石灰/鉑金銀
|5G 12+512GB
|鍵盤套裝組*
|月石灰/鉑金銀
|Wi-Fi 12+512GB
|Tab S10 Ultra
|月石灰/鉑金銀
|5G 12+256GB
|NT$44,490
|月石灰/鉑金銀
|Wi-Fi 12+256GB
|NT$39,990
|Tab S10+
|月石灰/鉑金銀
|5G 12+512GB
|NT$41,990
|月石灰/鉑金銀
|Wi-Fi 12+512GB
|NT$36,990
|月石灰/鉑金銀
|5G 12+256GB
|NT$37,990
|月石灰/鉑金銀
|Wi-Fi 12+256GB
|NT$32,990
|規格項目
|Galaxy Tab S10 Ultra
|Galaxy Tab S10+
|顏色
|月石灰、鉑金銀
|月石灰、鉑金銀
|螢幕
|14.6吋 2960 x 1848（WQXGA+） Dynamic AMOLED 2X，120Hz畫面更新頻率
|12.4吋 2800 x 1752（WQXGA+） Dynamic AMOLED 2X，120Hz畫面更新頻率
|網路
|Wi-Fi 7／5G
|Wi-Fi 6E／5G
|處理器
|聯發科 八核心 Dimensity 9300+處理器
|聯發科 八核心 Dimensity 9300+處理器
|記憶體／儲存空間（註七）
|16GB RAM + 1TB ROM （5G／Wi-Fi） 12GB RAM + 512GB ROM（5G／Wi-Fi） 12GB RAM + 256GB ROM（5G／Wi-Fi）
|12GB RAM + 512GB ROM（5G／Wi-Fi） 12GB RAM + 256GB ROM（5G／Wi-Fi）
|相機
|雙主鏡頭1300 + 800萬畫素 雙前置鏡頭1200 + 1200萬畫素
|前置鏡頭1200萬畫素
|電力方案
|11,200mAh 超快速充電2.0（註八）
|10,090mAh 超快速充電2.0（註八）
|連接能力
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz + 5GHz + 6GHz Bluetooth v5.3，USB Type-C，定位
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz Bluetooth v5.3，USB Type-C，定位
|尺寸
|208.6 x 326.4 x 5.4mm
|185.4 x 285.4 x 5.6mm
|重量
|718g（Wi-Fi）／723g（5G）
|571g（Wi-Fi）／576g（5G）
|作業系統
|Android 14
|Android 14
|SIM卡
|SIM + eSIM（註九）
|SIM + eSIM（註九）
|記憶卡
|可擴充最高至1.5TB記憶卡
|可擴充最高至1.5TB記憶卡
|安全性
|臉部辨識／螢幕指紋辨識
|臉部辨識／螢幕指紋辨識
|其他
|AI Key／Samsung Dex／多重視窗／第二螢幕
|AI Key／Samsung Dex／多重視窗／第二螢幕
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