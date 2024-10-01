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三星新平板Galaxy Tab S10系列無預警公開　售價、規格上市日一次看

記者蘇晟彥／台北報導

三星（Samsung） 1日再度無預警公開全新平板Galaxy Tab S10系列， 將在10月4日正式開賣，此外，1日台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙也與媒體分享，儘管今年台灣平板市場衰退，但三星逆勢成長，銷售額較去年成長2成，近年將重心擺在社群行銷，期盼透過推出接觸消費者的touch point加強品牌好感度。

▼三星無預警再推出平板Galaxy Tab S10系列。（圖／三星提供）

▲▼ 。（圖／三星提供）Galaxy Tab S10

陳啓蒙表示，今年1至8月台灣平板市場，儘管整體呈現衰退趨勢，三星卻逆勢成長，銷售額較去年同期成長近2成。而針對近日「對手」推出iPhone 16系列，他指出自己不方便評論，但觀察AI手機目前佔台灣高階手機整體市場滲透率約15%，期待透過持續與消費者溝通AI便利性，往25%邁進。

在今天亮相的Galaxy Tab S10系列，除了主打三星AI、無縫串聯Galaxy生態圈外，搭載120Hz更新頻率大螢幕，機身設計更輕薄、全面減重，便利攜行，隨享視覺盛宴。螢幕採用Dynamic AMOLED 2X面板，顏色鮮明生動外，更導入與Galaxy S24旗艦系列相同、深受好評的抗反射塗層技術，能有效降低光線反射，面對室外豔陽也能清晰閱讀，而為滿足消費者對頂尖效能需求，Tab S10 Ultra加大記憶體至16GB+1TB頂級規格

機型 版本 顏色 建議售價
Tab S10 Ultra 鍵盤套裝組* 月石灰/鉑金銀 5G 16+1TB
  鍵盤套裝組* 月石灰/鉑金銀 Wi-Fi 16+1TB
  鍵盤套裝組* 月石灰/鉑金銀 5G 12+512GB
  鍵盤套裝組* 月石灰/鉑金銀 Wi-Fi 12+512GB
Tab S10 Ultra 月石灰/鉑金銀 5G 12+256GB NT$44,490
  月石灰/鉑金銀 Wi-Fi 12+256GB NT$39,990
Tab S10+ 月石灰/鉑金銀 5G 12+512GB NT$41,990
  月石灰/鉑金銀 Wi-Fi 12+512GB NT$36,990
  月石灰/鉑金銀 5G 12+256GB NT$37,990
  月石灰/鉑金銀 Wi-Fi 12+256GB NT$32,990
規格項目 Galaxy Tab S10 Ultra Galaxy Tab S10+
顏色 月石灰、鉑金銀 月石灰、鉑金銀
螢幕 14.6吋 2960 x 1848（WQXGA+） Dynamic AMOLED 2X，120Hz畫面更新頻率 12.4吋 2800 x 1752（WQXGA+） Dynamic AMOLED 2X，120Hz畫面更新頻率
網路 Wi-Fi 7／5G Wi-Fi 6E／5G
處理器 聯發科 八核心 Dimensity 9300+處理器 聯發科 八核心 Dimensity 9300+處理器
記憶體／儲存空間（註七） 16GB RAM + 1TB ROM （5G／Wi-Fi） 12GB RAM + 512GB ROM（5G／Wi-Fi） 12GB RAM + 256GB ROM（5G／Wi-Fi） 12GB RAM + 512GB ROM（5G／Wi-Fi） 12GB RAM + 256GB ROM（5G／Wi-Fi）
相機 雙主鏡頭1300 + 800萬畫素 雙前置鏡頭1200 + 1200萬畫素 前置鏡頭1200萬畫素
電力方案 11,200mAh 超快速充電2.0（註八） 10,090mAh 超快速充電2.0（註八）
連接能力 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz + 5GHz + 6GHz Bluetooth v5.3，USB Type-C，定位 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz Bluetooth v5.3，USB Type-C，定位
尺寸 208.6 x 326.4 x 5.4mm 185.4 x 285.4 x 5.6mm
重量 718g（Wi-Fi）／723g（5G） 571g（Wi-Fi）／576g（5G）
作業系統 Android 14 Android 14
SIM卡 SIM + eSIM（註九） SIM + eSIM（註九）
記憶卡 可擴充最高至1.5TB記憶卡 可擴充最高至1.5TB記憶卡
安全性 臉部辨識／螢幕指紋辨識 臉部辨識／螢幕指紋辨識
其他 AI Key／Samsung Dex／多重視窗／第二螢幕 AI Key／Samsung Dex／多重視窗／第二螢幕
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