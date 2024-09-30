「美東碼頭大罷工」在即！恐擾供應鏈與美選　重點一次看

▲美國加州長堤港（Port of Long Beach）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國「國際碼頭工人協會」（ILA）29日表示，美國東岸和墨西哥灣沿岸各大港口的碼頭工人將於10月1日展開罷工，恐致海運延宕、打亂供應鏈，且時機恰逢美國大選白熱化。

路透社報導，國際碼頭工人協會在聲明中說：「美國海運聯盟（USMX）不願處理半世紀以來的薪資壓抑問題。」美國海運聯盟是美東和墨西哥灣沿岸碼頭產業的資方代表。

►恐為1977年以來的首次東岸碼頭大罷工

若從緬因州綿延到德州各港口的工會成員開啟罷工，將是國際碼頭工人協會自1977年以來首次的東岸大罷工，影響所及將是美國約一半海運的港口。

一名消息人士透露，29日雙方沒進行任何談判，目前也沒有計畫在9月30日午夜的最後期限前再進行談判。國際碼頭工人協會之前表示，罷工不影響軍用貨物運輸或郵輪交通。

國際碼頭工人協會連月來揚言，若諸如全球貨櫃海運巨頭馬士基集團（Maersk）及所屬北美馬士基貨櫃碼頭公司（APM Terminals North America）等資方不願顯著調漲工資及撤銷碼頭自動化項目，就要讓所轄的36個港口停擺。

►距美大選僅月餘 拜登暫不願介入

罷工恐致各主要港口從食品到汽車貨品等一系列物流受阻，且可能在距離美國總統大選僅一個多月引發通膨並危及就業。

法新社報導，儘管即將登場的罷工恐導致主要港口關閉並打亂美國貿易，總統拜登29日仍表示他不會介入這場碼頭工人的勞資談判。

拜登準備從老家德拉瓦（Delaware）返回華府時被媒體問及，他表示不會介入，因這是樁「勞資談判」。

代表36個港口約8萬5000名碼頭工人的國際碼頭工人協會，今年5月以來一直與資方談判新約，但最近幾週談判陷入膠著。他們宣布若代表航運公司和碼頭運營商的美國海運聯盟不達成新合約，「所有大西洋和墨西哥灣沿岸港口」的碼頭工人將於10月1日零時展開罷工。

英國「金融時報」指出，業界與官員擔心罷工恐導致節日購物季前出現價格上漲，貨物堆積港口會衝擊船班，船公司會把額外成本轉嫁消費者頭上。

大型零售商已提前進口大部分節日商品，並向西岸海運和鐵路運輸公司預訂運輸班次，盼降低衝擊。諮詢企業West Monroe的供應鏈專家帕庫拉（Brian Pacula）表示，期間由於需額外的倉儲空間來儲放變多的庫存，企業的貨運成本會增加高達20%。

►調薪與碼頭自動化等問題談不攏

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，經濟學家們表示，由於港口的經濟活動涉及倉儲和運輸等一系列業務，停擺恐導致超過10萬員工暫時失業。

美國東岸和墨西哥灣沿岸港口加入工會的碼頭工人，任職6年後的基本工資為時薪39美元，比西岸同行的54.85美元低一截，西岸加入工會的碼頭工人2027年時薪還會調漲至60.85美元，這還不包括加班費等福利。

假設每週工作40小時，美西碼頭工人的年薪超過11萬6000美元，美東碼頭工人僅8萬1000美元。國際碼頭工人協會提出的要求包含在6年合約的基礎上加薪77%，彌補近年來受美國通膨飆升的衝擊。

除薪資歧見之外，國際碼頭工人協會為避免會員的飯碗不保，要求徹底禁止起重機、閘門和貨櫃搬移等用於裝卸貨物的環節自動化；美國海運聯盟表示，他們提出的立場是維持目前合約內容所規範「禁止全自動碼頭」，在新的勞資協議也同意禁用半自動設備。

由於落差無法彌合，國際碼頭工人協會6月起暫停與美國海運聯盟談判。

►美一半以上貨櫃進出口恐受阻 週損恐破2000億

業界資料顯示，罷工含及的港口攸關68%以上的全美貨櫃出口、約56%的貨櫃進口。即便只是短期罷工，也會顯著擾亂區域貿易流通。

牛津經濟公司（Oxford Economics）的分析師們研判，罷工時日若延續，美國經濟活動每週恐減少45億（約新台幣1422億）到75億美元（約新台幣2371億），並估計需長達一個月時間才能清除港口關閉期間積累的貨物。

專家圈表示，儘管美西的碼頭可以吸收一部分東岸轉來的貨櫃，但無法消化全部，美國鐵路系統亦然。

若罷工為時一個月以上，一些公司恐面臨零件和其他進貨短缺，諸如棉花、木材、銅等各項產品所需的原物料目前多是經由美東與墨西哥灣沿岸流通，而向來維持低庫存量的汽車、製藥業也會受衝擊。邁阿密與諾福克（Norfolk）的港口關閉，還會累及菸草公司。

此外，罷工還會阻礙香蕉、製造業零件和三夾板等產品運輸，雙雙打亂消費品和工廠端所需的產業零件供應。生鮮肉品和其他冷藏食品可能因此變質，引發短缺和價格上漲。

若罷工被視作威脅國家安全，拜登可依據1947年通過的塔夫特-哈特利法案（Taft-Hartley Act），聲請法院下令實施80天的冷靜期，強迫勞工在談判期間重返工作崗位。但目前拜登政府暫時還無意動用，只說勞工部正注意事態發展，並與勞資雙方保持聯繫。