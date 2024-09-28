　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

平鎮藝術季老街溪伯公音樂節　展現在地客家文化底蘊

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今天下午在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣與客家局長范姜泰基等來賓與小朋友大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今天下午在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣與客家局長范姜泰基等來賓與小朋友大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今（28）日在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣指出，平鎮市藝術季自2006年開辦，今年邁入第19年，今年總計辦理4場次藝文活動，提供在地民眾參與藝術文化體驗，今天匯集在地藝文團體及參與民眾進行成果展演，以揭開「老街溪伯公」文化與平鎮在地民眾間情感帷幕。

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今天下午在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣穿起雲南傳統服飾，舉起雲南打歌樂曲即興學跳起打歌舞。（圖／記者沈繼昌攝）

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今天下午在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣穿起雲南傳統服飾，舉起雲南打歌樂器即興跳起打歌舞。（圖／記者沈繼昌攝）

這場平鎮藝術季老街溪伯公音樂節活動今天下午2時許在新勢公園天幕籃球場舉行，市府秘書長溫代欣在客家局長范姜泰基陪同下出席，溫代欣致詞時表示，今年藝術季活動最大的特色以「老街溪伯公音樂節」為主題，展現音樂、舞蹈、戲劇、文史故事等多種不同的藝術類型，期許未來能繼續攜手共同推動，讓桃園市藝術文化被看見，讓更多市民能感受藝術的美好與力量，打造桃園藝文之都。

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節中，市府秘書長溫代欣與出席來賓即興參與雲南打歌舞。（圖／記者沈繼昌攝）

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節中，市府秘書長溫代欣與出席來賓即興參與雲南打歌舞。（圖／記者沈繼昌攝）

溫代欣也提及，今年度藝文參與活動，透過「音樂互動講堂」，以銅管樂器來介紹「台灣歌謠之父」鄧雨賢音樂、邀請單身朋友體驗異域故事與雲南三弦打跳、「客家戲曲工作坊」帶領民眾近距離體驗客家傳統戲曲、兒童戲劇成長營則以「老街溪」及「伯公」等主題，展現小朋友活力、寓教於樂傳承在地人文藝術，活動中也集結各場次活動成果，另外還搭配市集、展覽、小旅行等活動，呈現在地人文藝術的精彩面貌。

▲市府秘書長溫代欣受訪時指出，今年平鎮藝術季活動，展現音樂、舞蹈、戲劇、文史故事等多種不同藝術類型，。（圖／記者沈繼昌攝）

▲市府秘書長溫代欣受訪時指出，今年平鎮藝術季活動，展現音樂、舞蹈、戲劇、文史故事等多種不同藝術類型，。（圖／記者沈繼昌攝）

平鎮區區長蕭巧如也說明，這場以「老街溪」和「伯公」為主題，串聯系列的藝術參與活動，讓市民朋友認識平鎮地方特色，了解藝術不是遙不可及，在生活中隨處可見。今年藝術季邀請多個傑出藝術表演團體，帶領市民用樂器演奏、舞蹈、戲曲、表演藝術等，演繹客家八大庄地方人文特色，深刻感受表演藝術魅力，凝聚在地認同與文化歸屬感。

活動中，市府秘書長溫代欣與市議員如舒翠玲、陳韋曄、王珮毓、區長蕭巧如等來賓也隨著在地的雲南打歌舞，在會場上載歌載舞，同時邀請與會來賓一同串場即興演出，吸引大小朋友近百人同歡，展現在地藝術與藝文氣息。

 【 更多新聞】

男坐國3匣道護欄「雙腳懸空」　國道警緊急拉下救回1命

桃園某國中男遭惡師課堂上「逼脫褲子」還記警告　教育局出手了

8月最新六都市政指標滿意度出爐　桃園「這2項」奪第一

ET快訊
山陀兒「暴風侵襲機率」全台破8成！1地衝95％　雨最猛時間曝
快訊／黎巴嫩真主黨證實　領袖納斯拉勒死亡！
恐怖命案！巴西媽斬首6歲兒　頭顱放自己膝蓋上
獨／山陀兒來襲　國泰產公告10／1、10／2不便險暫停受理
王心恬朝聖F1賽車秀「合照角田裕毅」　被酸跟風仔回擊
快訊／潘威倫最終戰優質先發吞敗無緣150勝　統一獅0比4遭台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

電器火災防不勝防　南消四大提醒民眾「五不一沒有」保安全

金城青商會與蔡宗豪攜手關懷弱勢孩童送愛心　期盼家暴防治改變孩童成長軌跡

中東舞蹈與香料完美融合　黃偉哲盼提供藝術家盡情創作舞台

平鎮藝術季老街溪伯公音樂節　展現在地客家文化底蘊

台東醫療再升級！　金峰衛生所結合花慈...開設遠距皮膚科門診

「桃園市寵物嘉年華」防疫檢疫犬也來了　全場最吸睛

民進黨38周年黨慶　台東縣黨部捐贈物資關懷機構長者

台南藍晒圖文創園區「好時光靚市集」熱鬧登場　多元、微創商家齊聚買氣旺

富邦人壽南沅通訊處愛心滿滿　幫脊髓損傷協會募集經費

「祈島漫遊」身心靈博覽會　為民眾身心靈排憂解難找回自我

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

結婚後柴柴卻更愛老公？　激動掙脫媽懷抱衝去撒嬌

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

斷聯郭雪芙6年..Dream Girls合體有望？　宋米秦曝閨蜜李毓芬近況：她單身

電器火災防不勝防　南消四大提醒民眾「五不一沒有」保安全

金城青商會與蔡宗豪攜手關懷弱勢孩童送愛心　期盼家暴防治改變孩童成長軌跡

中東舞蹈與香料完美融合　黃偉哲盼提供藝術家盡情創作舞台

平鎮藝術季老街溪伯公音樂節　展現在地客家文化底蘊

台東醫療再升級！　金峰衛生所結合花慈...開設遠距皮膚科門診

「桃園市寵物嘉年華」防疫檢疫犬也來了　全場最吸睛

民進黨38周年黨慶　台東縣黨部捐贈物資關懷機構長者

台南藍晒圖文創園區「好時光靚市集」熱鬧登場　多元、微創商家齊聚買氣旺

富邦人壽南沅通訊處愛心滿滿　幫脊髓損傷協會募集經費

「祈島漫遊」身心靈博覽會　為民眾身心靈排憂解難找回自我

輕颱山陀兒「暴風侵襲機率」全島破8成！1地衝95％　雨最猛時間曝

陳曉東首攻蛋開唱　「2天王妻低調坐台下」被抓包：你們拋夫棄子

小S曬3女兒童年照　「以前覺得46歲是大嬸」曝顏值巔峰期

紐約市長涉詐欺、收賄遭起訴「出庭拒認罪」　堅持不辭職

快訊／黎巴嫩真主黨證實　領袖納斯拉勒死亡！

10種水果含糖量排行！醫：吃多恐糖尿病　「每日攝取上限」曝

廁所飄「蛋皮燒焦味」2戶6人亡　家屬還原恐怖現場：進屋的全昏迷

陳柏豪9局要命暴投　兄弟1比0完封樂天最快明天封王

潘威倫眼神堅定要續投　林岳平心酸對他感到抱歉：打線一灘死水

電器火災防不勝防　南消四大提醒民眾「五不一沒有」保安全

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

愛爾麗集團總裁常如山感同身受籲全民打詐一起來

房屋稅新制上路　多屋族將加重課稅

佔地48公頃　花東縱谷大露營10 ／19登場

陸宣布恢復福建居民赴金旅遊　陳福海：金門準備好了

新北國慶展現團結共榮　高國輝、南山小將領唱國歌

「全球前 2% 頂尖科學家」出爐　慈濟17人上榜

民間團體攜手捐助台南安南區17校書籍與愛心餐點

新北聯醫負壓隔離病房　建立完善醫療照護空間

南消七大東門中隊義消進行車禍救助訓練

提升五金百貨量販店防火意識南消五大隊辦防火宣導

台南藍晒圖文創園區「好時光靚市集」熱鬧登場

富邦人壽南沅通訊處幫脊髓損傷協會募集經費

台東延平鄉、東河鄉公布113年度地籍圖重測結果

2024台北世貿秋季美容展維他命B3與B5爆紅

更多熱門

相關新聞

桃市府秘書長詹榮鋒請辭　溫代欣6/1就任

桃市府秘書長詹榮鋒請辭　溫代欣6/1就任

桃園市政府祕書長詹榮鋒最近因健康因素提前請辭，市長張善政今（29）日在市政會議上介紹新任秘書長溫代欣，將於6月1日就任。張善政表示，新任秘書長溫代欣目前任職於鐵道局副局長，曾任高鐵局副工程司、台中市政府交通處處長、交通局副局長，並歷任交通部鐵改局主任秘書、鐵道局副局長等職，具工程等多項專業長才，盼能借重其工程與交通專業，協助推動城市建設。

關鍵字：

平鎮藝術季老街溪伯公音樂節溫代欣展現在地藝術

讀者迴響

熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」回15字

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

TRASH頤原結婚了！甜娶八點檔正妹女星

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

F1台中市政路開飆「現場畫面曝」

台積電人夫停車場激戰女同事！正宮怒告

「山陀兒」路徑又西修！緊貼東部北上　暴風圈籠罩全台「紫爆」

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

阿妹鐵粉「雙口呂」被抵制！　深夜777字道歉

六合夜市排毒店被抄了！老司機找上蘿絲媽媽

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

更多

最夯影音

更多

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面