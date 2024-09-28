平鎮藝術季老街溪伯公音樂節　展現在地客家文化底蘊

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今天下午在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣與客家局長范姜泰基等來賓與小朋友大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今（28）日在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣指出，平鎮市藝術季自2006年開辦，今年邁入第19年，今年總計辦理4場次藝文活動，提供在地民眾參與藝術文化體驗，今天匯集在地藝文團體及參與民眾進行成果展演，以揭開「老街溪伯公」文化與平鎮在地民眾間情感帷幕。

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節今天下午在新勢公園舉行，市府秘書長溫代欣穿起雲南傳統服飾，舉起雲南打歌樂器即興跳起打歌舞。（圖／記者沈繼昌攝）

這場平鎮藝術季老街溪伯公音樂節活動今天下午2時許在新勢公園天幕籃球場舉行，市府秘書長溫代欣在客家局長范姜泰基陪同下出席，溫代欣致詞時表示，今年藝術季活動最大的特色以「老街溪伯公音樂節」為主題，展現音樂、舞蹈、戲劇、文史故事等多種不同的藝術類型，期許未來能繼續攜手共同推動，讓桃園市藝術文化被看見，讓更多市民能感受藝術的美好與力量，打造桃園藝文之都。

▲2024平鎮藝術季老街溪伯公音樂節中，市府秘書長溫代欣與出席來賓即興參與雲南打歌舞。（圖／記者沈繼昌攝）

溫代欣也提及，今年度藝文參與活動，透過「音樂互動講堂」，以銅管樂器來介紹「台灣歌謠之父」鄧雨賢音樂、邀請單身朋友體驗異域故事與雲南三弦打跳、「客家戲曲工作坊」帶領民眾近距離體驗客家傳統戲曲、兒童戲劇成長營則以「老街溪」及「伯公」等主題，展現小朋友活力、寓教於樂傳承在地人文藝術，活動中也集結各場次活動成果，另外還搭配市集、展覽、小旅行等活動，呈現在地人文藝術的精彩面貌。

▲市府秘書長溫代欣受訪時指出，今年平鎮藝術季活動，展現音樂、舞蹈、戲劇、文史故事等多種不同藝術類型，。（圖／記者沈繼昌攝）

平鎮區區長蕭巧如也說明，這場以「老街溪」和「伯公」為主題，串聯系列的藝術參與活動，讓市民朋友認識平鎮地方特色，了解藝術不是遙不可及，在生活中隨處可見。今年藝術季邀請多個傑出藝術表演團體，帶領市民用樂器演奏、舞蹈、戲曲、表演藝術等，演繹客家八大庄地方人文特色，深刻感受表演藝術魅力，凝聚在地認同與文化歸屬感。

活動中，市府秘書長溫代欣與市議員如舒翠玲、陳韋曄、王珮毓、區長蕭巧如等來賓也隨著在地的雲南打歌舞，在會場上載歌載舞，同時邀請與會來賓一同串場即興演出，吸引大小朋友近百人同歡，展現在地藝術與藝文氣息。