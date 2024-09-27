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英巨型氣候人偶「面目猙獰」像鬼娃　居民：沒睜眼就很嚇人了

英氣候人偶「面目猙獰」　居民：沒睜眼就很嚇人了

▲ 氣候人偶被譏像「鬼娃恰吉」。（圖／翻攝自紐約郵報網頁）

圖文／CTWANT

還記得美國前總統川普在任內訪問英國時，有示威者製作川普嬰兒汽球以示抗議，近日在英國曼徹斯特郡的羅奇代爾市（Rochdale）市鎮廳外，則是出現了一尊巨型嬰兒人偶，目的是要讓孩童關注氣候變遷議題，但有民眾認為，人偶造型實在太驚悚「反而讓人感到恐怖」。

根據《紐約郵報》等外媒報導，羅奇代爾市議會近日在建築外打造了一個8.5公尺高的巨型寶寶，想藉此時邀請當地學童前來參觀市政廳時，可以和巨嬰聊聊對氣候變遷的看法。

報導稱，這個巨嬰麗莉（Lilly）是配合由英國藝術委員會（Arts Council England）與慈善團體加菲爾德韋斯頓基金會（GarfieldWeston Foundation）舉辦的W環境藝術動項目之一，目的是適合闔家參與，並且提高對氣候危機的重視，活動現場還會將播放孩童對Lilly道出的心聲。

不過當地政府的一番美意，卻因麗莉的「造型」大打折扣。根據居民表示，巨嬰還沒睜眼的外貌就夠嚇人了「若睜眼還得了」。而這個麗莉人偶在網路曝光後，也引發網友揶揄表示，根本和電影「鬼娃恰吉」（Chucky）的角色一樣恐怖，甚至還有網友直言，若是他的孩子見到這尊巨嬰，恐怕會「連續做好幾個月的惡夢」。

對於這個巨嬰人偶在網路和當地引發熱議，羅奇代爾市議會則回應，「還好麗莉是個人偶，否則聽到這樣的評論，肯定會很傷心」。市議會表示，這是個專為兒童設計的活動，且孩子們反應都很好，外界不該針對巨嬰人偶外貌做出抨擊。

英氣候人偶「面目猙獰」　居民：沒睜眼就很嚇人了

▲ 氣候人偶被譏像「鬼娃恰吉」。（圖／翻攝自X）

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