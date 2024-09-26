「無聲殺手」找上方文琳！這些名人因它殞命　不菸酒也危險

▲藝人方文琳罹食道癌震驚外界。（圖／方文琳臉書）

圖文／CTWANT

59歲女星方文琳昨（25）日深夜在社群上自曝6月底罹患食道癌，她回顧過去生活習慣，認為「這幾年睡前喝一小杯58高粱、超愛喝熱湯」應是罹癌主因。根據衛福部112年的統計，台灣十大癌症死亡率排序，「食道癌」排名第九且由於食道癌的5年存活率只有20~25%，一旦轉移至淋巴、肺部或其他遠端器官，5年存活率甚至不到5%，因此被封為「短命癌」或「無聲殺手癌」。

57歲藝人安迪、54歲的裕隆集團董事長嚴凱泰，都因為食道癌而英年早世，從發現罹癌到去世只有短短一年。

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▲嚴凱泰過去以自律、注重儀容聞名，曾有「愛漂亮少主」的封號，後因罹食道癌走得太匆匆，享年 54 歲。（圖／視覺中國CFP）

根據台灣癌症基金會資料，食道癌初期因食物尚能通過，通常沒有明顯的症狀；到晚期，食道腫瘤持續變大造成管腔狹小阻塞，進而出現吞嚥困難症狀，因此多數患者都是晚期才確診。食道癌的症狀還包括：吞嚥疼痛、食物逆流、心窩灼熱感（胃酸逆流）、胸骨後面疼痛或上腹部疼痛。

根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者，罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.80、2.29、2.62倍，另外，美國臨床腫瘤醫學會指出，口腔衛生不良、煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品及高溫或燙口等食物，都會增加罹患食道癌的風險，因此遠離菸、檳、酒等高風險致癌因子可減少對食道的刺激傷害，平時建立良好的衛生及飲食習慣，從食健康是預防保健的不二法門。

其中關於口腔衛生， 美國路易斯維爾大學牙科學院、中國河南科技大學臨床醫學院研究團隊研究發現，在食道鱗狀上皮細胞癌患者當中，約有61%的人口腔帶有上述牙周病致病菌。研究人員認為，可能是細菌特別喜歡住在食道鱗狀上皮細胞癌癌組織，也可能是細菌感染促使癌細胞滋長。

想要預防食道癌？癌症基金會建議民眾少吃太燙熱的食品，尤其是不抽菸、不喝酒及不嚼檳榔更可預防多種癌症的發生。另外多吃蔬菜、水果、含維他命C食物等，可以降低食道癌的發生。此外，基金會也表示吞嚥感覺異常雖並非食道癌特有的症狀，若超過兩三週仍未消失，就應儘快就醫。

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