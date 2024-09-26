撞死東海女大生...巨業客運黑歷史曝光　同1地點2個月3度闖紅燈

▲巨業客運撞死東海大學女大生，有網友翻出巨業客運近期罰單，發現短短2個月，有4次闖紅燈、1次超速。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

20歲林姓東海女大生日前在台中市斑馬線上遭巨業客運撞死，案件引起社會關注。不少民眾批評，巨業客運素質不佳，甚至有人挖出巨業客運近2個月所收到的罰單，發現有4次闖紅燈、1次超速紀錄，且有3次是在同地點「台灣大道與三民路口」闖紅燈。實際查詢，發現該組號碼「55680591」確實為巨業客運的的統一編號。

▲▼巨業客運近期違規罰單被翻出。（圖／翻攝台灣公司網、監理服務網）



有網友進入監理服務網查詢法人「55680591」違規紀錄，發現近期尚未繳納的罰單，大多是8月份的罰單。5日是車牌「767-U8」的客運在台灣大道七段超速20公里以內；8日是車牌「783-U8」的客運，在台灣大道與光華街闖紅燈；11日是車牌「778-U8」的客運在台灣大道與三民路口闖紅燈；26日是車牌「987-U8」客運同樣在台灣大道與三民路口闖紅燈；最後一張是9月9日，車牌「EAL-2037」的巨業客運，三度在台灣大道與三民路口闖紅燈。

▲巨業客運撞死女大生，案件引起社會矚目。（圖／民眾提供）



台中市交通局先前表示，針對女大生案，將對巨業客運進行重罰，依照公路法、虧損補貼作業規定、以及免費公車契約，初步概算處分金額約120萬元，也將此案列入今年的公車評鑑成績，巨業今年請領的補助金額也會大受影響。

今天又有立委何欣純揭露，巨業客運在3年前撞死嘉陽女高中生後，隔年的客運評鑑竟拿到滿分。交通部長陳世凱回應，希望地方政府評鑑更落實，加強要求。