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「救的可能是一個家庭」 屏東消防小隊長陳孟璘獲資深救護貢獻獎

▲枋寮消防分隊小隊長陳孟璘榮獲今年消防署「資深救護貢獻獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮消防分隊小隊長陳孟璘榮獲今年消防署「資深救護貢獻獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局第三大隊枋寮分隊小隊長陳孟璘，入職逾26年，在97年取得高級救護技術員（EMT-P）證照，不僅完成多次「與死神搶命」的到院前救護的任務，同時擔任救護教官，將經驗傳承給身邊的消防夥伴，榮獲今年內政部消防署「資深救護貢獻獎」的肯定。

該獎項獲獎資格為年資滿20年，具有EMT-P證有效期限內15年以上，且近5年每年救護件數平均達120件以上，很不容易。

緊急救護技術員體系中最高級的EMT-P，能依預立醫囑進行給藥、插管、使用體外電擊器等進階治療。陳孟璘說，選擇考取EMT-P執照，因為救護會依個人不同的處置影響患者的預後，而打火救災是整個團隊的努力，獲得的成就感很不一樣。

▲枋寮消防分隊小隊長陳孟璘榮獲今年消防署「資深救護貢獻獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳孟璘結訓後分發至台北市，曾經歷金鳳凰救護隊、全國第一個高級救護分隊「忠孝高級救護分隊」，100年調回家鄉屏東，先後在墾丁分隊、屏東分隊服務，現任第三大隊枋寮分隊小隊長，見證台灣消防緊急救護突飛猛進的一段歷史。

屏東幅員廣大，有EMT-P在當地協助醫療急救體系至關重要，他表示，救護員背後有整個醫療團隊規劃和支持，消防局與指導醫師通力合作，依預立醫囑逐年開放給藥項目；若遇到疑似心肌梗塞的案例，醫師們也會24小時在線上判圖，進一步提早啟動心導管室或依據醫師判讀結果由執勤的EMTP給藥，將能大幅縮短病患到院後的處置時間。

有一次，一位心肌梗塞的民眾OHCA（到院前心肺停止），在旁的友人先緊急幫他CPR，他到場接手進行氣管內管置入與電擊，民眾隨即恢復心跳，到院前已恢復意識，對方十分感念，出院過一、兩個月帶自己種的農作物到分隊登門致謝。「救人這件事情是直接回饋給你的」，他說，「而且救的可能不只是一個人，而是整個家庭」。

但從事救護工作多年，也有一些心態上的轉變，他感慨道，以前年輕時，不管是幾歲的人都想要救活，滿腔熱血「我一定要幫你」，可是現在遇到一些遭病痛纏身已久的老人家，尊重家屬意願的同時，也會開始思考「照他生前的意願讓他好走也是一種方式」這樣的生命課題。

消防局表示，陳孟璘獲獎實至名歸，除執行救護勤務外，也協助救護員教育訓練、救護處置的品管，縣長周春米十分支持EMT-P專業人才的培訓，目前屏縣消防局的EMT-P有40位，預計年底結訓再新增6位，明年將再遴派6名參訓，並在年底前成立高級救護專責隊，10人配置中有6人是高級救護技術員、4人是中級救護技術員，互相搭配學習，讓救護走向更專業化。

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