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社會 社會焦點 保障人權

獨／男揮刀借錢買菸被弟勒死　姪女蒐證恐嚇...反全程紀錄父殺人

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市發生弟弟殺死哥哥的人倫悲劇！劉兄弟長期同住但感情失和，哥哥昨昨（24日）深夜喝酒後，向剛下班弟弟借錢買香菸遭拒，竟拿菜刀逼弟弟給錢，雙方爆發口角和扭打，弟弟情緒失控涉嫌徒手勒死哥哥，整個行兇過程更是被嫌犯女兒全程以手機錄下。警方將弟弟逮捕到案後，依過失致死罪嫌偵訊中，中午過後將報請檢察官及法醫相驗釐清死因。

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，兄弟扭打後，弟弟涉嫌勒死哥哥。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，兄弟扭打後，弟弟涉嫌勒死哥哥。圖為案發現場和嫌犯媽媽和妻子。（圖／記者楊永盛攝，下同）

消防局指出，昨夜21時20分接獲報案，指頭份市中正二路一棟透天厝民宅，有一名男性昏倒，救護人員到場時，劉姓患者（43歲）倒臥在客廳沙發上，確認患者已沒有呼吸心跳，立刻進行CPR急救，漏夜緊急送往頭份市為恭醫院，搶救後仍宣告不治，死者身體並無外傷。

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，兄弟扭打後，弟弟涉嫌勒死哥哥。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，哥哥遭弟弟勒頸送醫後不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，劉姓死者跟弟弟（37歲）、媽媽（64歲）、弟媳（37歲）、女兒（16歲）和2名姪女（15歲和13歲）共7人，同住一棟透天厝，死者工作不穩，弟弟目前從事衛浴行業，哥哥長期喜歡使喚弟弟和弟媳等人，兄弟長期感情不和；去年10月間哥哥對弟弟施暴，弟弟向警方聲請家暴保護令，後來在媽媽等人勸說下才撤銷。

據指出，弟弟昨晚9時許下班回家，哥哥開口向弟弟借錢要買香菸，弟弟隨手拿身上剩下的半包香菸，要哥哥先拿去抽，結果喝了有點醉意的哥哥聽到後不高興，轉頭走向進廚房，弟弟在客廳繼續滑手機不予理會，約莫過了3分鐘，哥哥竟手持菜刀到客廳威脅弟弟，弟弟不甘示弱反嗆「你這樣是恐嚇我」並要求在場的16歲女兒拿起手機錄影，在場的媽媽、弟媳等人都加入勸架。

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，兄弟扭打後，弟弟涉嫌勒死哥哥。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，哥哥遭弟弟勒頸送醫後不治。（圖／記者楊永盛攝，下同）

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，兄弟扭打後，弟弟涉嫌勒死哥哥。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣頭份市昨深夜發生人倫悲劇，哥哥遭弟弟勒頸送醫後不治，圖為頭份分局。（圖／記者楊永盛攝，下同）

警方調查，弟弟可能長期被哥哥欺負，心生不滿，一時情緒失控起身跟哥哥扭打約2~3分鐘，媽媽和弟媳都攔不住，最後弟弟徒手勒緊哥哥頸部，疑似造成哥哥窒息猝死，看到哥哥沒有反抗後弟弟才鬆手，弟媳趕緊報警求助。

距離劉家約300公尺的斗坪派出所警方到達現場，發現劉兄躺在沙發上不醒人事、也沒有呼吸，立即通報119將他送醫，並將劉姓弟弟逮捕偵訊。

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