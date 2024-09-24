青江菜每公斤飆97元！豪雨害葉菜減產3成　農糧署：1周後回穩

▲好不容易回穩的菜價，因為連日豪雨又重回高檔。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

連日豪雨不斷，好不容易平穩的菜價又受到波動，根據台北農產運銷公司今日報價，今天蔬菜每公斤平均批發價又來到48.1元，菜況好一點的青江菜批發價飆到97元，直逼百元大關，葉菜類全面上漲，比上周貴了3成。農糧署表示，受大雨影響，中部主要葉菜類產區減產3成，預計等天氣放晴，1周後菜價可望回穩。

受7月底凱米颱風重創蔬菜產區，國內菜價已經貴了長達一個多月，好不容易中秋過後價格平穩，一度降至40元以下價位，因為連日豪雨不斷，又帶動菜價上漲，今天每公斤批發價又來到48.1元。根據北農分析，今日市況因昨天休市，承銷人普遍存貨少，預期需求增加，買氣上揚，各菜種行情漲多跌少。

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根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量1320公噸，品質較好的葉菜類價格，每公斤批發價均超過70元，其中青江菜更高達97元、空心菜75元、小白菜74元，均比上周豪雨前價格貴了超過3成。

農糧署蔬菜種苗組長陳尚仁表示，這次豪雨受損較大的菜種是短期葉菜類，中部主要產區產量短缺3成，預估短期會造成價格波動，但因葉菜類復耕期短，預估天氣放晴後，1周後可恢復供應，10上旬價格應可回穩。屏東產區的絲瓜、苦瓜等瓜果類受損約2成，近期價格也會有波動，建議消費者可選購價格相對平穩的胡蘿蔔、馬鈴薯等根莖類蔬菜。

