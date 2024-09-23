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社會 社會焦點 保障人權

客人不愛嗨咖妹、私約省消費　前酒店小姐揭業界荒唐祕辛

一名酒店小姐透露酒店工作的辛酸，常有客人喜歡強灌小姐喝酒。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

一位曾身陷酒店的女網友在網上吐露心聲，控訴酒店業的黑暗面，許多客人將酒店小姐視為玩物，「半點都不想再出賣色相，跟吸二手菸、被灌酒、還要跟討厭的人尬聊自己不喜歡的話題」，她提到許多酒店小姐因各種原因難以脫離這個行業，自己因為清償了債務並遇到一位「正常的」的交往對象，渴望脫離這個行業，盼能早日恢復正常的生活軌道。

原PO在Dcard發文表示，當時失業背負著沉重的貸款壓力，為了快速改善經濟狀況，她選擇了「酒店小姐」這份工作。雖然知道外界對這個行業的偏見，但她認為自己是在艱困的處境下做出的不得已選擇，只是為了生存，但這份工作伴隨一些不愉快的經歷，像是被灌酒或吃豆腐。

原PO分享自己在酒店工作的辛酸，其中最令她難忘的是客人的不尊重。她舉例表示，某次在玩遊戲時，有位客人看到其他小姐與客人喇舌，便故意用英文表達嫉妒，彷彿在嘲諷她不懂外語，讓她覺得自己被看不起。

原PO發現，酒客其實並不喜歡過度熱情的「嗨咖」小姐。她分享，自己一開始以為客人會喜歡熱鬧的氣氛，所以會唱比較嗨的歌，結果卻被客人嫌太吵，甚至被「卡檯」。有時候，小姐被灌酒到不得不去廁所偷偷嘔吐，這卻往往惹得客人不高興，對於這種強灌酒的行為，原PO忍不住感嘆：「我不懂一直灌人酒是什麼變態心理」。

此外，有些客人還常要求免費與小姐約會，甚至會索取聯絡方式，理由是覺得酒店消費昂貴，想私下約吃飯。最後，原PO也提到當酒店小姐經常能聽到客人分享不為人知的內幕，「有些涉及政治不太能說」。

她分享了自己的觀察，發現認識的酒店小姐中10個裡有9個都難以脫離這個行業，她自己則因為清償貸款，而且幸運遇到遇到了一位「正常」的男性，不僅不喝酒，也不沾花惹草，原PO在工作時常坐在他身旁，兩人聊的話題就像一般朋友，完全不涉及曖昧或色情。之後，兩人還交換了聯絡方式，繼續保持聯繫。

對此，她感概酒店環境容易讓價值觀扭曲，周圍的少爺小姐平日裡吃喝嫖賭樣樣來，小姐們被教導如何取悅客人、用什麼話術來哄騙他們，還得花高額的治裝費和化妝費，買一堆根本不需要的衣服，甚至開始考慮買名牌包，隨著經濟壓力減輕，加上碰到正常的男生，讓她萌生想要急流勇退，「真的是連滾帶爬的逃離那個鬼地方（酒店）」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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