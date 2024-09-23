南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

▲暴雨狂炸，南北最慘。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

南北降雨「紫爆」！氣象專家林得恩表示，暴雨狂炸，全台有感，南北最慘！今日新竹以北、宜蘭、花蓮地區及苗栗、台中、南投山區仍需注意短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，周日受熱帶性低氣壓及低壓帶雙重影響，環境水氣充沛，大氣不穩定增高，台灣各地降雨明顯，其中又以南高屏、桃園以北及宜蘭降雨最明顯，強降雨多達豪雨至大豪雨等級。

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▲▼最新觀測資料。（圖／氣象署）



林得恩指出，統計周日24小時累積總降雨量，最高為新北平溪的426毫米，新北瑞芳412毫米次之，而新北雙溪、萬里、汐止、石碇及台北北投、基隆七堵、暖暖等地，24小時累積總降雨量也均在300毫米以上，雨量相當驚人。

林得恩表示，今日清晨至上午各地（含各離島）整體降雨逐漸趨緩，但是近中午至傍晚，又因白天太陽熱力作用，午後對流將會再度發展起來，新竹以北、宜蘭、花蓮地區及苗栗、台中、南投山區仍需注意短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會；若再加上周六、周日累積的前期降雨，則風險將會更加增大，需特別注意防範。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

