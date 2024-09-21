酷航飛日班機兩度取消！旅客被請下機　延誤18小時改明天飛

▲酷航班機疑似故障及天候影響兩度取消，延至明天凌晨一點半起飛。（資料示意圖／酷航提供）

記者李姿慧／台北報導

酷航台北飛成田TR898班機，原訂今(21日)上午7點半起飛，疑似機械故障和天候影響，旅客兩度登機被請下機，班機改成明日凌晨1點半起飛，等同延誤約18小時。酷航表示，對旅客帶來不便深感抱歉，航班將調整明天凌晨起飛，下午另一航班也調整明天起飛，並安排旅客搭乘其他航班，或提供住宿和交通安排。

有民眾今搭乘酷航上午7:30台北飛成田的飛機，未料登機後班機並無起飛，旅客在機上苦等到上午11時，酷航才宣布班機取消，機長廣播聲稱是機械故障和天氣因素而無法順利起飛，之後下午14時再登機，未料登機後，航班又再次取消，酷航宣布改至明天凌晨才飛，有旅客前後領了1250元的餐券。

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對此，酷航發出聲明表示，因營運原因，原定於2024年9月21日上午7時30分由台北飛往東京成田的TR898航班，將調整於2024年9月22日凌晨1時30分起飛；原定於2024年9月21日下午1時由東京成田經台北飛往新加坡的TR899航班，也將調整於2024年9月22日上午8時15分起飛。

酷航強調，已為受影響的乘客安排搭乘其他替代航班，也為選擇原航班的乘客提供了住宿及交通安排，對此帶來的不便，酷航深感抱歉，也會提供乘客必要的協助。