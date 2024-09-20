友邦致函聯合國秘書長　能想像討論AI沒台灣在場嗎？

▲位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／路透）



文／中央社

聯合國大會總辯論之前，9個友邦今天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯。聖文森駐聯常務代表金恩遞函後受訪指出，大會期間將召開「未來峰會」，並提出「未來契約」與「全球數位契約」等，能想像在科技家族中台灣無法參與各項協商嗎？

第79屆聯合國大會總辯論將於24日展開，眾所矚目的「未來峰會」於22日及23日率先登場。9個友邦聯名致函古特瑞斯（Antonio Guterres），促請瞭解台灣的訴求，以利日後討論更能聚焦。

友邦常代在聯名信函中表達3項訴求：

第一、聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為。

第二，聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」實現做出貢獻。

第三，聯合國應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議以及不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

長期在第一線為台灣發言的金恩（Inga Rhonda King）親自遞函後表示，這次特別有意義的是，希望提出的議題將在聯合國未來峰會中被採用，當然台灣再次於非常重要的討論中缺席，未來峰會中提出「未來契約」（Pact of The Future）及「全球數位契約」」（Global Digital Compact）等，能想像在世界科技族譜中，台灣無法參與各項協商嗎？

金恩強調，台灣生產全球9成高階半導體，也是AI技術領導者，為何當全球嘗試建立數位護欄與連結數位產品時，台灣無法參與討論。

瓜地馬拉駐聯常務代表曼西亞（Carla María Rodríguez Mancia）說：「希望大家加入承認台灣為聯合國成員的行列，為何這議題關注度持續增加，因為已拖太久，我們相信這很重要。」

曼西亞指出，今年談的議題如果台灣加入討論會更切題，因為台灣是民主要員，擁有自由與科技，談的是未來世代。

台灣長期尋求參與聯合國體系與旗下機構活動，隨著國際政經形勢變化，訴求更趨向務實，在全球數位治理、天災疫情救助與與氣候變遷等事務上不被遺忘，並能做出貢獻，希望國際社會正確瞭解聯大第2758號決議內容。

貝里斯駐聯常務代表傅勒（Carlos Fuller）指出，許多小面積島國感受到海平面上升的威脅，台灣也是其中之一，聯合國程序如何處理台灣被排除在氣候議題之外是重要的。

駐紐約辦事處長李志強代表政府感謝友邦再度以行動展現對台灣參與聯合國體系的堅定支持，並強調今年推案首要任務就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議內容，並籲促聯合國尋求適當方式接納台灣參與，以利台灣對聯合國「永續發展目標」實現做出貢獻。

此外，民間團體持續在紐約聯合國總部附近爭取出席聯大人士的支持，除了在附近的聯合國市場設攤發放傳單與扇子外，也前往荷蘭駐紐約領事館擺放立牌，感謝荷蘭國會近期通過「聯大第2758號決議文不涉台」動議。