　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

友邦致函聯合國秘書長　能想像討論AI沒台灣在場嗎？

▲▼位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／路透）

▲位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／路透）

文／中央社

聯合國大會總辯論之前，9個友邦今天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯。聖文森駐聯常務代表金恩遞函後受訪指出，大會期間將召開「未來峰會」，並提出「未來契約」與「全球數位契約」等，能想像在科技家族中台灣無法參與各項協商嗎？

第79屆聯合國大會總辯論將於24日展開，眾所矚目的「未來峰會」於22日及23日率先登場。9個友邦聯名致函古特瑞斯（Antonio Guterres），促請瞭解台灣的訴求，以利日後討論更能聚焦。

友邦常代在聯名信函中表達3項訴求：

第一、聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為。

第二，聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」實現做出貢獻。

第三，聯合國應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議以及不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

長期在第一線為台灣發言的金恩（Inga Rhonda King）親自遞函後表示，這次特別有意義的是，希望提出的議題將在聯合國未來峰會中被採用，當然台灣再次於非常重要的討論中缺席，未來峰會中提出「未來契約」（Pact of The Future）及「全球數位契約」」（Global Digital Compact）等，能想像在世界科技族譜中，台灣無法參與各項協商嗎？

金恩強調，台灣生產全球9成高階半導體，也是AI技術領導者，為何當全球嘗試建立數位護欄與連結數位產品時，台灣無法參與討論。

瓜地馬拉駐聯常務代表曼西亞（Carla María Rodríguez Mancia）說：「希望大家加入承認台灣為聯合國成員的行列，為何這議題關注度持續增加，因為已拖太久，我們相信這很重要。」

曼西亞指出，今年談的議題如果台灣加入討論會更切題，因為台灣是民主要員，擁有自由與科技，談的是未來世代。

台灣長期尋求參與聯合國體系與旗下機構活動，隨著國際政經形勢變化，訴求更趨向務實，在全球數位治理、天災疫情救助與與氣候變遷等事務上不被遺忘，並能做出貢獻，希望國際社會正確瞭解聯大第2758號決議內容。

貝里斯駐聯常務代表傅勒（Carlos Fuller）指出，許多小面積島國感受到海平面上升的威脅，台灣也是其中之一，聯合國程序如何處理台灣被排除在氣候議題之外是重要的。

駐紐約辦事處長李志強代表政府感謝友邦再度以行動展現對台灣參與聯合國體系的堅定支持，並強調今年推案首要任務就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議內容，並籲促聯合國尋求適當方式接納台灣參與，以利台灣對聯合國「永續發展目標」實現做出貢獻。

此外，民間團體持續在紐約聯合國總部附近爭取出席聯大人士的支持，除了在附近的聯合國市場設攤發放傳單與扇子外，也前往荷蘭駐紐約領事館擺放立牌，感謝荷蘭國會近期通過「聯大第2758號決議文不涉台」動議。

 
ET快訊
快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」
寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結
直擊／中華電信iPhone16「第一哥」出爐　全公司輪班排9
3縣市豪大雨！　今起5天「季風低壓環流」炸雷雨
快訊／鳳山凌晨2火警困12人！　國二、高二少年1死1命危
Fed降息激勵！美股收紅522點創新高　台積電ADR狂漲5.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

荷蘭持刀攻擊案1死1傷　目擊者稱凶嫌曾喊「真主至大」

友邦致函聯合國秘書長　能想像討論AI沒台灣在場嗎？

美大選在即　澤倫斯基下週訪美擬會賀錦麗、川普

Fed降息激勵！美股收紅522點創新高　台積電ADR狂漲5.34％

印度總理莫迪21日訪美參與2峰會　尚未確定會晤川普

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

日本男童深圳遇害　分析：戰狼外交、仇日教育釀禍

黎巴嫩2爆炸案「累積37死」！以國防長疑默認：摩薩德取得重大成就

長期鼻塞過敏！男擤鼻涕「噴出整塊積木」　卡鼻孔26年無人知

日僑10歲男童上學遇刺亡　日本網友心痛：孩子有什麼罪

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

荷蘭持刀攻擊案1死1傷　目擊者稱凶嫌曾喊「真主至大」

友邦致函聯合國秘書長　能想像討論AI沒台灣在場嗎？

美大選在即　澤倫斯基下週訪美擬會賀錦麗、川普

Fed降息激勵！美股收紅522點創新高　台積電ADR狂漲5.34％

印度總理莫迪21日訪美參與2峰會　尚未確定會晤川普

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

日本男童深圳遇害　分析：戰狼外交、仇日教育釀禍

黎巴嫩2爆炸案「累積37死」！以國防長疑默認：摩薩德取得重大成就

長期鼻塞過敏！男擤鼻涕「噴出整塊積木」　卡鼻孔26年無人知

日僑10歲男童上學遇刺亡　日本網友心痛：孩子有什麼罪

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

網曝熱炒店炒螺肉9成是非洲大蝸牛　炒雪螺真身更驚人

直擊／中華電信iPhone16「第一哥」出爐　全公司輪班排9天搶沙漠金　

今9：21「國家級警報」演練！　模擬內容曝光

荷蘭持刀攻擊案1死1傷　目擊者稱凶嫌曾喊「真主至大」

友邦致函聯合國秘書長　能想像討論AI沒台灣在場嗎？

愛買新竹店「出清大拍賣」假的？網控根本沒便宜　業者回應了

小米粽含「高濃度劇毒」不尋常！托福松0.6克就致命　來源仍是謎

快訊／鳳山凌晨2火警困12人！　國二、高二少年1死1命危

台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊：做好最壞的打算

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

國際熱門新聞

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

美股收高522點　台積電ADR狂漲5.34％

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

日本男童深圳遇害　分析：戰狼外交、仇日教育釀禍

伊豆群島海水變白　疑海底火山「噴發」前兆

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

比賽中遭飛踢後腦勺　15歲足球員倒地亡

迪士尼票價高規則複雜　日校外教學變難

日童遭中國人刺死　斷交衝上日網熱搜

黎巴嫩爆炸案累積37死！以國防長疑默認黑手

貝魯特醫院末日場景　病患眼球噴飛、炸斷手

男擤鼻涕噴出整塊積木　卡鼻孔26年害過敏

印度總理莫迪訪美參與2峰會　未確定會晤川普

拿BB Call給爸爸　9歲女童「臉被炸爛」慘死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

五月天中職演出卻惹怒球迷　阿信深夜發聲！

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

快訊／鳳山凌晨2火警困12人！　國二、高二少年1死1命危

更多

最夯影音

更多

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面