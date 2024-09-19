酒駕法官堅決不說「跟誰喝？在哪喝？」　法界曝貓膩

▲宜蘭地方法院外觀。（圖／記者游芳男攝）

記者葉國吏／綜合報導

宜蘭地院法官張軒豪8月19日晚間酒架被逮，酒側值高達1.05MG／L，被依照公共危險罪嫌起訴。不過由於張軒豪堅不透露跟誰飲酒，對此有法界人士推測原因「說了恐處分更重。」

起訴書指出，張軒豪上月19日下午5時45分許駕車從宜蘭地院停車場離開，晚間8時44分，他行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口時，占用來車道「切西瓜」左轉，遭巡邏員警攔查，員警發現張身上有濃濃酒味，經酒測竟發現他酒測值高達1.05MG/L，嚴重超標。

檢方在起訴書痛批，張軒豪身為法官「知法犯法，明知故犯」，重度酒醉後駕車，不僅危及自身安全，極可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，且警詢及偵訊時張軒豪都未能如實說出是在何時何地喝酒，請求法院量處適當之刑度。

根據自由時報報導，法界人士認為，張軒豪似乎想掩蓋一些不欲讓外人得知的事，到底是不想讓一起飲酒者身分曝光，還是不想讓人知道他的喝酒場所，比如酒聚對象是與承審案件有關的人？還有其他司法官在場、甚至是不當的接受招待？

也不排除喝酒地點就在法院、或公務人員不應該去的場所？以上等情況若曝光，勢必影響社會觀瞻，不僅在法官形象上更為負面，也可能會面臨更重的懲處。