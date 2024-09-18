金錢豹創辦人再婚！　閃娶集團美女董事

▲金錢豹創辦人袁昶平（右）與旗下教育體系的美女董事吳宛庭（左），約2個月前悄悄登記結婚，圖為2人年初一同出席集團尾牙的畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

酒店教父喜迎第二春！本刊接獲爆料，指台中金錢豹集團創辦人袁昶平，去年因逃漏稅案遭羈押54天，但妻子及2個兒子從未前往關心，反倒是近年相伴左右的集團旗下葳格教育體系執行董事吳宛庭，每天前往看守所探視送餐，因此，袁獲1億元交保後，便向妻子提議離婚，歷經大半年協商，2人終於在今年初辦妥相關手續，袁也在2個月前與吳低調再婚，攜手邁向人生下半場。

知情人士A小姐告訴本刊，袁昶平去年6月交保後，就積極與元配魏雲菱協商離婚，直到今年初才辦妥相關手續，恢復單身，緊接著又在6、7月間低調登記結婚，再婚對象是集團旗下葳格教育體系執行董事吳宛庭，地方上還傳出，2人婚後悄悄前往美國渡蜜月，直到上週才返回台灣。

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▲袁昶平白手起家創立金錢豹酒店集團，去年因逃漏稅遭檢方羈押54天，卻意外開啟人生第二春。

另一名地方人士B先生指出：「這次袁、魏2人協商離婚的過程超過半年，最大的癥結點應該還是錢的問題，雖然沒聽說魏雲菱要求鉅額贍養費，但畢竟袁昶平擁有如今的事業，也是魏一路陪著他打拚過來的，若依法律規定的夫妻財產共有制，袁擁有的百億集團版圖，應該會縮水不少。」分析袁為了再婚所付出的代價，其實相當高昂。

另一名知情人士C先生也向本刊證實袁昶平與吳宛庭的喜訊，他表示，雙方僅低調登記，既沒儀式也沒有宴客，至於去美國渡蜜月的說法，是因為吳的小女兒打算到美國讀高中，夫妻倆才陪著她去註冊、找宿舍，由於小女孩相當乖巧，袁將她視如己出、疼愛有加，並正式申請成為她的養父，小女孩也開始改口稱袁為爸爸，一家人過得相當幸福。

▲袁昶平在2000年跨領域創立葳格幼兒園，如今已成為從國中小到高中的完整教育事業體系。

本刊調查，袁昶平出身軍人世家，父親是空軍將領，母親則在大學擔任教職員，袁曾從軍，最後以上尉階級退役，接著在台中五權路眷村附近，和友人合夥開起牛肉麵攤，也投資經營理容院，後來因緣際會認識當時台北知名的「幸星」酒店老闆，雙方在台中合開酒店，成為袁踏入八大行業的起點。

站上台中八大行業的頂端後，袁昶平將經營觸角伸入教育及餐飲領域，除了葳格教育體系，2003年10月還在中國上海設立「金錢豹酒店餐飲集團」，以自助百匯形式打入當地市場，2008年還被中國政府選為奧運指定餐廳，一年創下50億元的驚人業績。

▲袁昶平（前右）與前妻魏雲菱（前左）近年來已鮮少一同出席公開場合，2人並於今年初辦妥離婚手續。

C先生表示，白手起家的袁昶平雖然在美女如雲的酒店業打滾多年，但從未傳出花邊新聞，如今卻在74歲、擁有百億事業帝國之際，與前妻離婚，並與吳宛庭再婚，相信也跟他做生意一樣，經深思熟慮才做出的決定，由於袁很低調，不願大肆張揚，身邊的朋友也只能默默給予祝福。



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