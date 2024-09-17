台灣民意基金會民調／賈永婕出任台北101董事長　四成四民眾支持

▲台北101第十屆董事長賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

女星賈永婕接下台北101董事長職位，已於3日正式上任，不料13日卻收到死亡威脅，質疑「憑什麼賈永婕可以當上101大樓董座」。不過，根據台灣民意基金會的最新民調，針對這項人事安排，四成四民眾大致上支持賴政府的任命。

根據民調，有關「賴政府最近任命藝人賈永婕擔任台北101董事長，一般說來，您是否支持這項人事安排？」結果發現11%非常支持，33.1%還算支持，16.5%不太支持，8.3% 一點也不支持，22.7%沒意見，8.3%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，這代表二十歲以上台灣人中，四成四大致上支持賴政府任命賈永婕擔任台北 101 董事長，二成五不支持，三成一沒意見、不知道、拒答。支持比不支持多19個百分點。這項發現透露了一 個訊息，那就是，這是一個還算受社會歡迎的人事安排。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現 的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託， 主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財 團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。