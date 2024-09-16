台南繼父猥褻國小女童！衛教課學習單揭穿他禽獸行為　下場曝光

▲台南一名男子結識一名帶著國小女兒生活的單親媽媽，並與對方結婚，豈料婚後男子卻對還在讀國小的繼女伸出狼爪。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

台南一名男子結識一名帶著國小女兒生活的單親媽媽，並與對方結婚，豈料婚後男子卻對還在讀國小的繼女圖謀不軌，竟趁著夜半時分猥褻繼女下體。後來繼女在學校衛教課時寫出此事，經由校方通報後才讓男子獸行曝光，案經法院審理後，依強制猥褻罪判他3年8個月有期徒刑。

判決指出，該名繼父與女童母親結婚後，竟然將目標轉移到當時年幼且正在念國小的繼女，於是趁著半夜進入女童房間進行猥褻，但女童當時並未告訴媽媽，直到多年後在學校上衛教課時，才透過紙筆將這段不堪的過去曝光。

女童當時在「我的身體自己作主」學習單上寫下「我有不愉快的經驗，想要說出來」，並明確寫下「不喜歡在媽媽那裡那個叔叔摸尿尿的地方」，老師發現學習單內容深感震驚，立刻通報學校及警方，而警方在調查後並傳喚該名繼父到案說明，訊後依法送辦。

檢方在複訊時，該名繼父堅決否認犯行，指責女童說法不實，又稱自己不會做出犯罪行為。但檢方認為女童能說出所有細節，並表達出當下的不堪與惶恐，若非親身經歷根本難以編造謊言，因此不採信繼父的說法，將他依法起訴。

法院審理時，認為繼父為滿足獸慾，竟不顧對方反對做出犯罪行為，且事後又否認犯行，更沒有與女童母親及女童達成和解，實屬不該，因此依法判刑3年8個月，可上訴。

延伸閱讀

▸ 婆婆光明正大當小三…全家人卻瞎挺 媳婦傻眼：讓我很看不起

▸ 下班回家第一餐婆婆竟煮「暗黑酸咖哩」講這理由反駁 媳婦硬吞每口都在反胃

▸ 西瓜「特價20」律師也被騙！呂秋遠結帳尷尬了 從屏東抱回台北省3元