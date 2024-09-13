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她用2萬烤出2億營收！　通化夜市小攤成連鎖龍頭品牌

陳妍霖從台北夜市攤車起家，如今焦糖楓已發展出22家內用店、4家外帶店，並設中央工廠幫人代工，年營業額逾2億元。

▲陳妍霖從台北夜市攤車起家，如今焦糖楓已發展出22家內用店、4家外帶店，並設中央工廠幫人代工，年營業額逾2億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中秋烤肉節將至，說到烤肉，雙北名氣大、擁有26間連鎖店的焦糖楓串燒，近來推出的生肉串、烤醬，成為許多家庭準備烤肉食材時的新選擇。

創辦人陳妍霖的父親經商失敗，負債4億元，她謹記前輩傳授「開連鎖店才能賺錢」，14年前向媽媽借2萬多元私房錢，成立焦糖楓串燒，但因排煙不良，3天就收攤。她不氣餒，在永吉路1坪大的小攤重新出發，靠著獨特醬粉一炮而紅，10年來發展連鎖店，去年烤出2億元營收，今年在央廚代工加持下，往3億元挺進。

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中秋節就是要烤肉！對焦糖楓串燒的中央廚房來說，也是如臨大敵的日子。佳節將至，光備貨量就增加2倍。消毒後直進北市內湖科技園區的中央廚房，陳妍霖從自動串肉生產線上，拿起串好的雞腿肉排、雞心，仔細檢查串的位置，也掰了掰插籤柄的韌性。從小販烤起的她深知：「這細節很小，卻會影響第一線烤肉師傅的作業手感與順暢度，非專業烤手的客人買回去也方便烤、方便吃。」

小攤起家　年收破二億

陳妍霖自豪說：「我們是全台第一間串燒食品智慧工廠，有自動串肉機下，1天可串3萬支，也幫居酒屋代串。光我們自己店，牛肉每月要用超過3噸，每天出貨逾1,500串，雞心、雞腿肉排是人氣串燒，每天賣上千串。」

今年開業邁入第14年、以不油炸烤串為特色的焦糖楓，從臨江（通化）夜市不到1坪大的小攤車，發展成擁有中央廚房暨企業總部、26家連鎖店的平價串燒連鎖龍頭品牌。今年中秋節訂貨量比去年增加5成，營業額有望由去年的2億多元、朝3億元新高邁進。

阿根廷烤魷魚是最熱銷的海鮮，每月賣出上萬隻。（99元/隻）

▲阿根廷烤魷魚是最熱銷的海鮮，每月賣出上萬隻。（99元/隻）

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