金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

▲金門協議34週年紀念，陳長文律師期待兩岸和平發展 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門協議簽訂今(12日)滿34周年，當年我方簽約代表陳長文先生（理律法律事務所資深合夥人）受亞太台商聯合總會邀請，率團親訪簽約舊址「仁愛新莊」，並受到金門縣政府及各界人士的熱烈歡迎。

陳長文律師擁有豐富的學術背景和公益經驗，他專長於超國界法律問題及一般法律諮詢，並長期投入兩岸法學教育、法治建設等教育工作。他對公益活動、人權議題及弱勢團體權益的關懷，一直不遺餘力。

陳長文律師在海峽交流基金會成立時擔任副董事長兼首任秘書長，並在紅十字會秘書長任內，為兩岸交流破冰，簽署歷史性的「金門協議」，搭建起兩岸探親、見證偷渡客遣返以及各種交流活動的橋樑，增加兩岸之間的善意。

2024是金廈海域多事之秋，紛爭接踵，雖經有心人士奔走協調，形勢趨於和緩；然而兩岸交流停滯已久，金門與廈門兩地居民仍深感憂心，研究兩岸發展的有識之士，多認為金門協議是九二共識的濫觴，期望藉由陳長文先生的訪金，能夠重新喚起金門協議人道精神，成為突破陰霾的一線曙光。

陳長文律師期待兩岸和平發展，並呼籲兩岸應以和平、尊重、理解和包容的態度，共同為兩岸和平發展努力。