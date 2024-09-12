　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

▲▼ 金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門協議34週年紀念，陳長文律師期待兩岸和平發展 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門協議簽訂今(12日)滿34周年，當年我方簽約代表陳長文先生（理律法律事務所資深合夥人）受亞太台商聯合總會邀請，率團親訪簽約舊址「仁愛新莊」，並受到金門縣政府及各界人士的熱烈歡迎。

陳長文律師擁有豐富的學術背景和公益經驗，他專長於超國界法律問題及一般法律諮詢，並長期投入兩岸法學教育、法治建設等教育工作。他對公益活動、人權議題及弱勢團體權益的關懷，一直不遺餘力。

陳長文律師在海峽交流基金會成立時擔任副董事長兼首任秘書長，並在紅十字會秘書長任內，為兩岸交流破冰，簽署歷史性的「金門協議」，搭建起兩岸探親、見證偷渡客遣返以及各種交流活動的橋樑，增加兩岸之間的善意。

▲▼ 金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展 。（圖／記者林名揚翻攝）

2024是金廈海域多事之秋，紛爭接踵，雖經有心人士奔走協調，形勢趨於和緩；然而兩岸交流停滯已久，金門與廈門兩地居民仍深感憂心，研究兩岸發展的有識之士，多認為金門協議是九二共識的濫觴，期望藉由陳長文先生的訪金，能夠重新喚起金門協議人道精神，成為突破陰霾的一線曙光。

陳長文律師期待兩岸和平發展，並呼籲兩岸應以和平、尊重、理解和包容的態度，共同為兩岸和平發展努力。

ET快訊
快訊／「麟榤配」逆轉奪勝！　晉級8強
眾望基金會董事長又是李文宗！　林俊憲酸：到底多少身分
獨／海削3407萬防疫財！　加利老闆跛腳出庭：我沒罪
黃子佼性侵案獲不起訴！　吹哨人黑底白字發聲
快訊／鄭怡靜打趴泰國一姐！　挺進女單8強
女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰
李多慧騎車已是「台人style」　全場笑翻：正港台灣人
家人倒戈！　賀錦麗副手華茲家族「穿川普上衣」表態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

獨／直擊加利老闆跛腳出庭！陸制口罩海削3407萬防疫財：我沒罪

和平山區午後豪雨！百公斤石塊擋路中　員警急衝現場徒手清除

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航拒認罪...判囚1年3月

快訊／發動機起火！高雄漁船失去動力外海漂流　4船員待救援

神像遭調包「鬼谷子變呂洞賓」　廖大乙：恐被民眾請回家算樂透

單親媽欠健保費不繳「可憐原因曝」　屏東執行分署送暖

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

金門協議34週年紀念！陳長文律師：期待兩岸和平發展

女童不睡午覺！慘被教保員呼巴掌　臉留「恐怖血指印」阿嬤崩潰

獨／直擊加利老闆跛腳出庭！陸制口罩海削3407萬防疫財：我沒罪

和平山區午後豪雨！百公斤石塊擋路中　員警急衝現場徒手清除

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航拒認罪...判囚1年3月

快訊／發動機起火！高雄漁船失去動力外海漂流　4船員待救援

神像遭調包「鬼谷子變呂洞賓」　廖大乙：恐被民眾請回家算樂透

單親媽欠健保費不繳「可憐原因曝」　屏東執行分署送暖

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

大學生實習弟用「很躁」開批公司　一票見狀秒怒：躁X小

李懿被9年男友求婚自己搞砸　帶他到南投泡湯重燃火花

金鐘59獲3項大獎提名　庾澄慶興奮喊「入圍是應該的」

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

宴請帛琉國務部長艾古斯　林佳龍：秉持「太平洋之道」共促區域繁榮

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

美國南加州山林大火燒一周！延燒面積超過3.6萬英畝　縱火男子被逮

最美休息站「南投日月町」開箱！吉祥物藏故事　吃得到和洋早午餐

泰國近30年最嚴重洪水致4死　救生艇難入災區！居民斷糧爬屋頂求救

沈玉琳忘年之交竟是「她」 林襄羞喊：玉琳哥我可以！

社會熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

2正妹設計師被髮廊老闆性侵　針孔逮淫狼

宜蘭城隍廟神明遭掉包！鬼谷子變呂洞賓

快訊／彭振聲被二度提訊　露微笑走下囚車

罔腰認呼麻訊後請回！返家狂PO文「絕口不提染毒」

裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成提3關鍵

宜蘭城隍廟鬼谷子變呂洞賓　警不排除請錯神明

超商店員罵「死胖子」挨告！被判無罪

京華城案證人林欽榮現身北檢　複訊後請回

賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航判囚1年3月

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

大蛇丸女友是誰？

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

KID妻懷二寶前「其實流產過」

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面