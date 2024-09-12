詐健保5700萬！Abc牙醫聯盟緩起訴　附帶條件曝：9密醫須通過考試

▲Abc牙醫聯盟。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟Fb粉絲專頁）

記者陳宏瑞／高雄報導

Abc牙醫聯盟創立於2008年，由創辦人謝尚廷擔任總院長，學經歷豐富，政商關立良好，被稱為「牙醫教父」。集團診所主要分布於高屏地區，共有14家院所；此外，澳洲有4家、日本也有1家院所。胞兄謝尚人則擔任董事長，同時為旗下維泰牙醫診所院長。

Abc牙醫聯盟在去年3月遭民眾向衛生局檢舉，指旗下診所醫師未具牙醫師資格卻執行醫療業務，衛生局到場稽查，發現確有此事，依違反醫師法第28條，依法處分10萬元罰款，並函送高雄地檢署偵辦。

檢警追查發現，該牙醫集團聘用醫師多為波蘭、菲律賓「海歸」醫師，也就是俗稱的「波波醫生」，於國外就讀醫學院卻未實習，也未取得當地醫師執照，回台後即報考國考。檢警粗估，集團聘用10多名密醫，涉嫌詐領至少5700萬元健保費。

檢調進一步追查後，又從扣得帳冊、稅務等資料，發現旗下診所院長、主治醫師涉嫌逃漏稅，申報所得與健保給付點數明顯不符，粗估逃漏稅金額達上億元，搜索、約談後，檢察官認為謝尚廷犯罪嫌疑重大，諭知1000萬元交保候傳。胞兄謝尚人則以500元交保。

高雄地檢署在上個月將全案偵結，由於謝尚廷等25人均坦承不諱，全部予以緩起訴處分3年，但須分別支付國庫6萬至1300萬元不等金額，總計9200萬元，並依法報請高雄高分檢核准後確定。

不過，在檢察官的緩起訴書中，對於李姓等9名密醫有「附帶條件」，由於他們都已通過國內牙醫師國考第1階段，檢方要求他們在2年半內，必須取得專技人員牙醫師高考第2階段。如果沒通過，屆時可能遭到撤銷緩起訴，改依違反醫師法起訴。