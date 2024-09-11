世新大學積極培育青年學者　國科會研究計畫通過率維持高標準

▲ 世新大學校長陳清河（左）頒發獎狀予榮獲112年度國科會大專學生研究創作獎的企管系畢業學生許少儿（中）與指導教授張力（右）。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

為積極培育青年學者與鼓勵學生投入研究工作，世新大學研究發展處每年公開表揚通過國家科學及技術委員會補助研究計畫的學生與指導教授，今（11）日舉辦「113年度國科會大專學生研究計畫頒獎典禮」，共有36件研究計畫之師生與獲得112年度「研究創作獎」的師生出席。

受邀頒獎的世新大學校長陳清河勉勵有心投入研究的學生，「在身經百戰的實務經驗後，從被肯定的今天開始，持續在學術研究的道路更上一層樓！」他也開心聽到，有許多學生準備報考碩士班，顯示世新向下扎根培養學生學術研究風氣有成。

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▲ 世新大學舉辦113年度國科會大專學生研究計畫頒獎典禮，表揚通過國科會大專學生研究計畫補助之師生。（圖／世新大學提供）

世新大學研發長許碧芳表示，經爭激烈的國科會補助大專學生研究計畫，今年度世新大學有83位學生提出申請，36位成功獲得補助，通過率為43.37%，維持高於私立大學通過率的好成績。值得一提的是，每年以200名得獎者為限、獲獎率逐年下降至5.1%的「研究創作獎」，世新大學已連續13年有學生獲獎，至今共有22位學長姐獲獎，112年度獲獎者為企業管理學系的許少儿，指導老師為企管系副教授張力。

「世新有非常多學生從二年級開始投入學術研究！」許碧芳分享，根據歷年數據顯示，大專學生研究計畫雖主要由三年級學生申請，近年也有許多人提前申請計畫並獲得通過，累積至今共有23位同學在二年級就成功獲得國科會計畫審核，也感謝各系教師的悉心指導，才能讓世新學生在現階段建立起學術論文的撰寫架構及知識，對於未來就讀研究所或就業都有直接的幫助。