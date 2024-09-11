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社會 社會焦點 保障人權

周玉蔻爆東元「小三奪權」　交長證實牽線聽故事：像八點檔

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻2021年4月在她經營的網媒《放言》，以《小三奪權》為題報導東元電機黃茂雄、黃育仁父子爭奪經營權內幕，影射時任東元董事長邱純枝是黃茂雄小三，邱告周涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院今（11日）傳喚現任交通部長陳世凱作證，陳承認「小三奪權」是他聽黃育仁說完故事所做評語，感覺情節就像八點檔、宮廷劇。

▲▼東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱到台北地院作證還原經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱11日到台北地院作證還原經過。（圖／記者黃哲民攝）

陳世凱是周玉蔻與檢方今年（2024年）7月開庭時，共同聲請傳喚的證人，當時陳仍為行政院發言人，他在本案角色為2021年4月牽線周與黃育仁碰面的介紹人，陳時任台中市議會三連霸市議員，後來做過總統賴清德競選總部發言人。

陳世凱今隻身出庭，證稱2021年受周玉蔻之託，詢問黃育仁能否見面聊聊東元經營權之爭，黃育仁答應「那就來聊聊」，碰面喝茶時，主要是黃育仁在講，包括母親對父親和邱純枝關係的疑慮、「是不能說的祕密」，並當場播放人稱「東元阿嬤」、黃育仁的外婆林明穱生前臭罵女婿黃茂雄的影片。

▲▼東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱到台北地院作證還原經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱11日到台北地院作證還原經過。（圖／記者黃哲民攝）

陳世凱表示，這場會面持續1、2個小時以上，席間黃育仁有說2021年之前的6、7年間，母親就一直「擔心某件事」，只要父親出國，母親就要跟，且母親說過邱純枝「是一個壞女人」，席間也提及黃茂雄與邱純枝的關係，類似當年新光金控董事長吳東進與時任新光金控副董兼總經理李紀珠。

陳世凱證稱的內容，絕大多數出現在周玉蔻的《放言》報導，也是邱純枝提告範圍，唯獨「小三奪權」這句話，陳世凱承認是他聽完黃育仁的敘述，當場有感而發所做的「評語」，他覺得黃育仁描述的情節，就像八點檔、宮廷劇。

公訴檢察官似乎認為陳世凱刻意模糊其詞，要求他別用「應該」、「好像」等臆測語詞，必須很肯定，並質疑他去年（2023年）7月在檢方作證時，聲稱不記得聚會中跟黃育仁聊什麼，當時記憶應該最清楚，為何時隔數月突然想起這麼多事，到底哪一次作證才是真的。

連法官也要求陳世凱明確指出哪些話是黃育仁在會面中所說，陳此時毫無部長威儀，彷佛帶點委屈口吻解釋並非突然想起往事，而是努力回憶，至今3次作證內容都是真的，他每天要跟很多人說很多話，要他精確說出3年前聚會裡的每一字每一句，「有點小困難」，只記得大致意思就如前述。

▲▼媒體人周玉蔻被東元電機前董事長邱純枝指控涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻被東元電機前董事長邱純枝指控涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

法官訊問既然會面說要談東元經營權，怎會變成討論黃茂雄跟邱純枝有無緋聞，陳世凱說黃茂雄、邱純枝與黃育仁就是東元經營權之爭的主角，難免會提到這些事。

至於周玉蔻事先有無表明談話內容會用於報導或是「查證」，陳世凱說黃育仁知道周是媒體人、應該清楚會被報導，經檢方與法官再度要求別用猜的，陳明確說周是會面後才告知要報導，他「或許沒跟黃育仁說」，周在席間有提問，但他不知周有無錄音。

結束約半小時詰問程序，法官諭知擇期再開庭，後續可能傳喚黃育仁、邱純枝作證。陳世凱開完庭苦笑不受訪，周玉蔻不回應記者提問陳的證詞是否對她有利。

▲▼媒體人周玉蔻被東元電機前董事長邱純枝指控涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻（左）被東元電機前董事長邱純枝指控涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於東元集團負責人黃茂雄，2020年與兒子黃育仁爭奪東元電機經營權，邱純枝親上火線力挺黃茂雄，「東元阿嬤」林明穱支持世代交替，護外孫黃育仁喊話黃茂雄交棒給年輕人，引發外界高度關注討論。

《放言》隔年（2021年）4月12日，以《東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！》為題，爆料黃茂雄妻子對邱純枝角色的懷疑「已是不能說的秘密」、「防著邱純枝靠近她的家庭」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」等語。

邱純枝怒告周玉蔻沒向她求證，就影射她是「小三」、涉犯加重誹謗罪嫌。周辯稱當面採訪黃育仁，報導前也請記者求證東元一併刊登回應全文，毫無誹謗意圖。

檢方起初認為周玉蔻有查證，報導內容非純粹臆測、杜撰或情緒性謾罵，處分不起訴，經高檢署發回續查，黃育仁作證否認跟周說「邱純枝是黃茂雄的小三」等語，聲稱只是向周請教心中懷疑，「若我確定是邱純枝，就不會向周玉蔻請教。」

檢方認為周玉蔻僅依黃育仁臆測，再加油添醋做成子虛烏有的報導，逾越《憲法》保障言論自由意旨，起訴周涉犯加重誹謗罪嫌。周先前受訪批檢方「入人於罪、羅織罪名」，她要透過判決還回司法公道。

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