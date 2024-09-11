三重祖孫滅門！狠女婿殺3人還盜刷岳母卡儲值包養網　遭檢方起訴

▲三重祖孫滅門，張姓嫌犯遭檢方起訴。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重5月間發生一起滅門血案！24歲張姓男子狠心殺害30歲的陳姓妻子，就連69歲的張姓岳母、3歲繼子也不放過，而其犯後伴屍5天才抱走岳母的愛犬「糯米」逃到台中藏匿。直到警方上門逮人，張男竟還談笑自若毫無悔意，檢方複訊後認其涉犯殺人、故意殺害兒童等罪，犯罪嫌疑重大，將他聲押禁見獲准，而近日檢方偵結，張男被依法起訴。

回顧整起案發經過，劉姓岳母的大女兒因多日聯繫不上媽媽、妹妹，擔心出意外決定報警，但沒想到警方會同鎖匠開門後，卻驚見3人陳屍臥房內，且已死亡多日，遺體已長蛆，而兇手張男則逃逸無蹤。

經調查，張男案發前曾因賭債問題與妻子大吵，後來又想到積欠岳母40幾萬站債務未還，且又曾因偷用岳母身分借錢逾期未還而被催款，擔心會東窗事發，因此起了殺心，分別以枕頭、徒手殺害妻子、岳母及繼子。

▲祖孫三代生前出遊畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警調查發現，張男犯後還竊取死者的財務、盜領岳母15萬存款，甚至盜刷岳母信用卡儲值包養網vip，行徑相當誇張。

不僅如此，張男還伴屍了5天，期間還找來一名水族館員工到家裡清理魚缸，而當時水族館員工聞到屋內濃濃臭味，張男還辯稱是「死魚味」，隨後將冷氣開得更強。

隔天張男擔心事跡敗露，便立刻帶著岳母的愛犬「糯米」逃到台中藏匿，且又繼續盜刷岳母信用卡支付房租及上賭博儲值金共42萬餘元，直到被警方逮捕後，他還與警方談笑自若，絲毫看不出有任何悔意。

對此，檢方認定他涉犯殺人、故意殺害兒童等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲押禁見獲准，而近日檢方偵結，將他依法提起公訴。