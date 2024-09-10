　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

顧家2寶爸上班「遭大車夾殺慘死」留2歲幼女　家屬悲慟認屍

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

國道3號北上194.4公里和美路段，今(10日)上午發生死亡車禍，一輛轎車遭聯結車、砂石車前後夾擊，瞬間被夾成鐵餅，42歲林姓駕駛當場失去呼吸心跳，送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。林男家屬接獲噩耗後，趕赴醫院見最後一面，林的岳父悲痛表示，女婿是顧家好男人，身後留下就讀大班、2歲多的女兒，令人不勝唏噓。

▲▼國3轎車遭2大車夾殺，轎車駕駛42歲林男送醫不治 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲42歲林男父母從台北南下，到醫院見兒子最後一面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林的岳父表示，女兒和女婿住在台中，育有2女，大女兒就讀大班，小女兒才2歲多，女婿十分顧家，平常都是他在哄小女兒，如今發生憾事家人也不知道該怎麼跟小孩講。岳母也說，女婿人很好，一家人接到噩耗後馬上從台南趕到醫院，而林男的父母及大姊住在台北，到醫院看到兒子遺體後，忍不住放聲痛哭。

據了解，林男從事太陽能產業，時常要往返台北和彰濱工業區出差，兩地奔波非常辛苦，岳父說今天早上林男也是開公司車要去彰濱工作，沒想到在等下交流道時遭後方的砂石車撞擊，「就像夾肉餅」不幸喪命。

▲▼國3轎車遭2大車夾殺，轎車駕駛42歲林男送醫不治 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲家屬見到遺體忍不住痛哭失聲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道第七公路警察大隊初步調查，車禍事件發生於國3北上和美路段，現場為聯結車、轎車與砂石車事故。砂石車行駛外側車道時，疑未注意車前狀況，追撞前方白色轎車，白色轎車再撞前方聯結車而肇事。事故導致自小客車駕駛42歲林男送醫不治、砂石車駕駛肢體頭部擦傷送醫，至於詳細肇事原因，有待警方進一步調查。

▲▼ 國3和美段嚴重車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國3和美段發生嚴重車禍，小白車遭包夾，42歲林姓駕駛送醫不治 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」　最終聲明致歉
快訊／江蕙瞞罹癌9年！　費玉清罕見發聲
中華電信iPhone16搶先開放預購「五分鐘額滿」　2色最熱
9年前就知江蕙罹癌！　好友「見她化療過程」噴淚
江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」　醫推測可能是3種癌
2寶爸上班「遭大車夾殺慘死」留2歲幼女　家屬悲慟認屍
知名婚紗店大火！3店貓慘死　6000套禮服全毀損失破2億
快訊／第四度開庭！　黃子佼快步上車閃人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

快訊／高雄死亡車禍！33歲機車騎士遭大車擦撞　頭部破裂慘死

北市男邊喝酒邊騎微型電動車　拒酒測挨罰4800元+扣車

快訊／台南白河區驚傳火警　磚造庫房燒剩架子

國3大溪段15車連環撞　北上一度癱瘓！疑未保持安全距離釀禍

顧家2寶爸上班「遭大車夾殺慘死」留2歲幼女　家屬悲慟認屍

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...6000套禮服全毀損失破2億

國際警察合作論壇揭幕　卓榮泰籲跨國合作打詐

快訊／第四度開庭！黃子佼涉持少女性影像　見媒體快步上車閃人

2車國道競速「1人墜40m慘死」　肇事男認罪了：好險自己活下來

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

花蓮渡溪父子雙亡 母帶小被被認屍淚崩｜20240909 ET午間新聞

獨／到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

快訊／高雄死亡車禍！33歲機車騎士遭大車擦撞　頭部破裂慘死

北市男邊喝酒邊騎微型電動車　拒酒測挨罰4800元+扣車

快訊／台南白河區驚傳火警　磚造庫房燒剩架子

國3大溪段15車連環撞　北上一度癱瘓！疑未保持安全距離釀禍

顧家2寶爸上班「遭大車夾殺慘死」留2歲幼女　家屬悲慟認屍

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...6000套禮服全毀損失破2億

國際警察合作論壇揭幕　卓榮泰籲跨國合作打詐

快訊／第四度開庭！黃子佼涉持少女性影像　見媒體快步上車閃人

2車國道競速「1人墜40m慘死」　肇事男認罪了：好險自己活下來

AI訂單助攻　宜特8元營收4億元、月增28.93%創新高

煮好拉麵「為何要把拉麵水甩地上？」　現職解答：分秒必爭

獨／到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

接軌國際綠色旅遊新趨勢　新悦花園酒店連拿三環保認證獎

四川一老字號餐廳用「福壽螺」充當田螺　店家辯稱：自己養的

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！專家：恐暴增細菌、逆汙染

照片曝光！台新金股臨會「時尚保溫袋」　見證新新併求親過程

第五屆小小體操營培育未來之星　國家總教練林育信親自指導

暑假父親節助攻　王品、瓦城8月營收創同期新高

福華蓬萊邨秋蟹套餐主打「免沾手」　慕里諾5品牌推軟殼蟹新菜

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

即／柯文哲收押第6天首提訊　檢追查1500金流

高雄市區婚紗名店火警！猛烈火勢狂竄濃煙

疑與女友家中戲水…25歲台中男「全裸墜樓亡」！

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

快訊／國道16車追撞　成立緊急應變小組

即／國3通霄段砂石車衝撞大貨車、拖吊車　2人死亡

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

國3轎車遭夾撞！扁到看不出車型　駕駛命危搶救中

更多熱門

相關新聞

台中BMW猛撞大貨車恐怖車禍

台中BMW猛撞大貨車恐怖車禍

台中市豐原區豐勢路今（10）早5時許發生一起嚴重車禍，一名林男駕駛BMW休旅車，沿著豐勢路二段直行，疑似因恍神，追撞上由包男所駕駛的大貨車，導致林男車輛嚴重受損，整輛車車門掉落，左側車身嚴重扭曲，幾乎看不出原貌。

國3轎車遭2大車夾扁　駕駛命危送醫畫面曝

國3轎車遭2大車夾扁　駕駛命危送醫畫面曝

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

疑似駕駛打瞌睡　自小客撞護欄翻覆

疑似駕駛打瞌睡　自小客撞護欄翻覆

關鍵字：

車禍國道3號和美路段交通事故家屬

讀者迴響

熱門新聞

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆：iPhone 16根本悲劇

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

獨家／競國台灣廠今年底關閉

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面