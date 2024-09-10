顧家2寶爸上班「遭大車夾殺慘死」留2歲幼女　家屬悲慟認屍

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

國道3號北上194.4公里和美路段，今(10日)上午發生死亡車禍，一輛轎車遭聯結車、砂石車前後夾擊，瞬間被夾成鐵餅，42歲林姓駕駛當場失去呼吸心跳，送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。林男家屬接獲噩耗後，趕赴醫院見最後一面，林的岳父悲痛表示，女婿是顧家好男人，身後留下就讀大班、2歲多的女兒，令人不勝唏噓。

▲42歲林男父母從台北南下，到醫院見兒子最後一面。（圖／記者唐詠絮翻攝）



林的岳父表示，女兒和女婿住在台中，育有2女，大女兒就讀大班，小女兒才2歲多，女婿十分顧家，平常都是他在哄小女兒，如今發生憾事家人也不知道該怎麼跟小孩講。岳母也說，女婿人很好，一家人接到噩耗後馬上從台南趕到醫院，而林男的父母及大姊住在台北，到醫院看到兒子遺體後，忍不住放聲痛哭。

據了解，林男從事太陽能產業，時常要往返台北和彰濱工業區出差，兩地奔波非常辛苦，岳父說今天早上林男也是開公司車要去彰濱工作，沒想到在等下交流道時遭後方的砂石車撞擊，「就像夾肉餅」不幸喪命。

▲家屬見到遺體忍不住痛哭失聲。（圖／記者唐詠絮翻攝）



國道第七公路警察大隊初步調查，車禍事件發生於國3北上和美路段，現場為聯結車、轎車與砂石車事故。砂石車行駛外側車道時，疑未注意車前狀況，追撞前方白色轎車，白色轎車再撞前方聯結車而肇事。事故導致自小客車駕駛42歲林男送醫不治、砂石車駕駛肢體頭部擦傷送醫，至於詳細肇事原因，有待警方進一步調查。

▲國3和美段發生嚴重車禍，小白車遭包夾，42歲林姓駕駛送醫不治 。（圖／記者唐詠絮翻攝）