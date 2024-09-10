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社會 社會焦點 保障人權

駕駛國道開到沒油報警：幫我送500元油！你們薪水我付的

▲▼春節連假國道車流。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲警方提醒，在國道缺油缺水都是違規，員警到場會開單。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有駕駛開國道開到沒油，打給國道警方，要求送500元的油，「服務一下也不行還要開單，你們的薪水都是我們付的！」

國道公路警察局9日在臉書分享這起案例，以下為駕駛和員警的對話：

駕駛：我的車沒油了，可以幫我送500元的油來嗎？

員警：我們沒有這個服務，幫你叫拖吊車協助好嗎？

駕駛：我的車子又沒有故障，不用叫拖吊車，你們幫我送油來就好。

員警：我們沒有提供這種服務喔。

駕駛：你們幫我送一下不行嗎？我會付錢。

員警：在國道缺油缺水都是違規，員警到場會開單喔。

駕駛：你現在是在威脅我嗎？

員警：我請巡邏車過去協助你。

駕駛：服務一下也不行還要開單，你們的薪水都是我們付的。

員警：已經幫你轉給高公局派車。（不斷深呼吸中）

駕駛：直接給我拖吊車的電話！你直接給我電話！（口氣兇狠無限跳針中）

警方發文寫道，「紅斑馬的老天鵝啊，真的心好累」，95加500只能去加油站，開到沒油叫警察送油是哪招，你有錢，可是紅斑馬有罰單。

警方提醒，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，並在故障車輛後方50公尺至100公尺處，設置車輛故障標誌警示。

警方建議，高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全；而缺油缺水上國道都是違規的行為，呼叫員警到場，是會被開單喔。

對此，許多網友好奇，後來有開罰單嗎？警方回應，拖吊車一下就到了。其他人紛紛直呼，「太天兵了吧！開到沒油」、「紅斑馬硬起來」。

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