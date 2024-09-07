額頭刺超大「川普」後悔了！性感女模沒錢除刺青　低胸上街求斗內

▲ 孟羅把川普刺在額頭上，如今後悔想要雷射。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國網美兼OnlyFans女模孟羅（Rain Monroe）是美國前總統川普狂粉，一個月前才在額頭刺上大大的「TRUMP」大寫英文字，表達對川普的支持，卻因此在網路上被各種惡搞，令她相當後悔，但雷射移除刺青需要大筆費用，只好上街募資。

綜合《鏡報》等外媒，21歲的孟羅8月初在IG分享將TRUMP刺在額頭上的過程，身上還穿著寫著「川普女孩」（Trump Girl）的T恤，對川普的狂熱程度震驚眾多網友，還因此登上多家媒體版面，未料僅相隔一個月就悔不當初。

孟羅近日PO出一連串影片，可見她在倫敦街頭高舉「需要錢除刺青」的標語在街上募款，有時開心和粉絲合照，有時累得席地而坐，臉上的刺青相當顯眼。她也發文坦承，「人們的仇恨影響了我，我正在為移除刺青募資，費用可能高達5000美元（約新台幣16萬）」。

孟羅也澄清，她目前還沒除掉刺青，「只是還在考慮我的選擇，看看什麼是對我最好的。但我也得到很多人的支持，所以我還不確定是否要把它雷射掉。我愛我的粉絲們。」

貼文下方仍有不少網友支持她，「不要雷射！這是最好的紋身」、「把刺青留下來吧，妳現在是個傳奇」、「不需要除掉」；但也有網友批評，「她只是為了求關注才刺的，現在她想除掉了」、「讓她自己決定吧」。