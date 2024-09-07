柯文哲USB「1500沈慶京」代表時間還金流？　綠委：有待檢調釐清

▲柯文哲5日遭當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

京華城案持續延燒，民眾黨主席柯文哲5日羈押禁見。根據《鏡週刊》及各大電視台昨以「獨家」形式報導，檢廉搜索柯文哲住家，發現USB隨身碟寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，有報導稱這代表1500萬金流、亦有媒體人推測1500應為沈、柯兩人見面時間。對此，綠委許智傑今（7日）認為，柯文哲案確實有很多疑點需要釐清，希望透過資料復原，或是檢調單位可以釐清，讓人民知道真相。

京華城案火勢不減，柯文哲於5日被裁定羈押禁見。《鏡週刊》及東森、三立、年代等各大電視台昨晚以獨家報導指出，檢調在搜索柯文哲住家時，發現了一個USB隨身碟，上面寫有「2022/11/1小沈1500沈慶京」，時序與2022年10月18日台北市政府核發建照給予京華城相近，直指柯文哲疑似收取沈慶京1500萬。

對於相關報導，民眾黨發布聲明強調，目前案件仍在偵查中，「若檢調如此大膽，公然違反『偵查不公開』原則，恣意與媒體勾串違法，如何讓人民信任司法還有基本可信與尊嚴？」

綠委許智傑則認為，柯文哲案確實有很多疑點需要釐清，包含USB內1500代表的涵意、刪對話紀錄，這些到底是不是就是金流，還是有別的含義，希望透過資料復原，或是檢調單位可以釐清，讓人民知道真相。

媒體人謝曜州則指出，況且，地院裁定的內容是還沒有金流，顯示法官也覺得是約時間。否則就不會只有圖利罪。雖然他覺得比較像是約時間見面，但案子通過後柯文哲跟沈慶京見面，還是非常奇怪。謝也斷言，「讓阿北從意氣風發突然變成落寞的一刀斃命鐵證不是這個。」

★未經判決確定，應視為無罪