美女記者示愛男同業！狂轟64訊息「想見你」被捕　同事：她才是受害者

▲花澤葵因跟蹤騷擾男同業被捕，但同業卻力挺她才是受害者。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

《日本經濟新聞》33歲女記者花澤葵8月26日因涉嫌跟蹤並騷擾《朝日新聞》已婚男記者，還透過行動支付軟體PayPay向男同業發送64則內容包括「我想見你」、「我不想死」的訊息，被指違反《跟蹤騷擾防止法》，而遭警方逮捕。然而，這起事件傳出後，不少媒體同業卻對花澤葵表示同情，認為她才是這段情感糾葛的受害者。

綜合日媒報導，警視廳透露，花澤葵是知名的美女記者，以報導性別議題和社會議題而聞名。3年前，她與已婚並育有3個孩子的男記者在工作場合認識後，開始與對方交往，並在8月不斷騷擾對方。警方指出，當局曾多次警告花澤不要再跟蹤這名男記者，但她未予理會，所以才讓這場情感糾葛演變成刑事案件。

花澤葵被捕的消息傳出後，震驚了整個媒體圈。儘管花澤葵的跟蹤行為不被法律認可，但不少同業卻對花澤葵表示同情，甚至直言花澤葵其實才是這段感情的受害者。她的前同事表示，花澤葵是一名工作勤奮的記者，她從《每日新聞》跳槽到《日經》後，表現十分特出，而且外表也很出眾，還非常照顧其他同業。

與此同時，同業也提到，涉事的男記者在新聞界名聲不佳，讓許多同業十分同情花澤葵的遭遇。有爆料者聲稱，男方的外表雖然非常帥氣，但他私底下其實會動粗，「據悉花澤葵不斷和男方聯絡，只是為了要把話說清楚，不過男方卻一直躲著她，這名外遇花心男最後還將自己包裝成受害者，真的非常噁心。」