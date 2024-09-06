岸田文雄搭專機「2天1夜快閃南韓」！　任內最後一次訪韓行程

▲岸田文雄與妻子一同出訪南韓。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄6日下午抵達南韓，展開為期2天訪韓行程，稍後將會與南韓總統尹錫悅舉行日韓高峰會，討論如何在2025年兩國建交60週年前進一步加強日韓關係，並涵蓋安全保障等多領域合作，7日則會前往首爾大學與學生長談。

根據《日本放送協會》報導，作為日韓兩國領導人「穿梭外交」的一環，岸田文雄於6日當地時間下午1時半（台灣時間中午12時半）乘坐政府專機抵達南韓，展開為期2天1夜的出訪行程。

岸田文雄預計下午會與南韓總統尹錫悅進行日韓高峰會。此次會談的重點包含強化兩國在安全保障、經濟及人員交流等多方面領域的合作，確保兩國關係不會倒退，並進一步鞏固。

▲岸田文雄預計與尹錫悅舉辦日韓高峰會。（圖／達志影像／美聯社）



岸田文雄將在會談中表明，以尹錫悅總統的信任為基礎，近期兩國關係持續改善，而日本在下一屆政府上任後，仍會持續重視南韓，並延續目前的外交政策，以維持兩國之間的友好合作氛圍。

岸田在會談後也將參加尹錫悅舉辦的晚宴。此外，他預定於7日與首爾大學的學生進行座談，討論日韓合作的未來展望，進一步推動兩國間的交流與合作。