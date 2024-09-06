結婚33年沒分開過！陳佩琪北所外喊「傷心但沒哭」：要捍衛他清白

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，昨(5日)遭裁定羈押禁見，帶往台北看守所。今(6日)一早柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊就帶著生活用品以及兩本書前往看守所給柯。陳佩琪事後受訪，表示她與柯結婚30多年，只要分開較長時間就會互相報備，但這次卻讓她沒辦法真正關照到柯的身體，因此一早到看守所，「我覺得我跟他的心更近了，要來捍衛他的清白，我要跟他站同一陣線，一起奮戰下去」。

▲陳佩琪一早送生活用品到看守所給柯。（圖／記者陸運陞攝）

陳佩琪今早與黃珊珊帶著生活用品、會客菜，以及2本書「台灣人400年史」、「百年追求：臺灣民主運動的故事」給柯。

陳佩琪接受媒體訪問表示，她與柯文哲結婚33年，就算出國分開較長時間，柯都會報備行蹤，要她不要擔心，但這次會有一段時間無法真正關照到柯的身體，所以一早就來到看守所，送一些柯喜歡的食物以及書籍。

陳佩琪不捨表示，柯昨天一早出門前才說自己感冒了，而她自己也有一些喉嚨痛的症狀，夫妻就連生病都是同時間發作，但今天見不到柯，「我一定要來這邊，我覺得我的心跟他更近了，我要捍衛他的清白，雖然我很傷心難過，但我沒哭，要打起精神，跟他站在同一陣線一起奮鬥下去」。