遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑　再爆彭振聲「全講了」

記者陳韻如／台北報導

京華城弊案持續延燒，國民黨北市議員鍾小平1日於政論節目中表示，「京華城案的公關費將近5億，其中有3到4億是柯文哲的」，引發民眾黨不滿。民眾黨發言人吳怡萱昨(4日)提出刑事自訴，告鍾小平加重誹謗，今黃國昌再怒批鍾小平是在「潑糞」。而今鍾小平現身北院反擊，指若這是在潑糞，那柯文哲做的事情就像「糞坑」，並指彭振聲「把該講的都講了」，支持院方將柯文哲收押。

▲鍾小平今現身北院。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，今二次召開羈押庭，而鍾小平日前在政論節目中表示，「京華城案的公關費將近5億，其中有3到4億是柯文哲的」，引發民眾黨不滿，除了發言人吳怡萱提出刑事自訴，告鍾小平加重誹謗之外，今上午民眾黨召開的記者會中，黃國昌更痛批鍾小平是在「潑糞」。

鍾小平今現身北院，並針對黃國昌反擊，指出若他是在潑糞的話，那柯文哲做的事情，「就跟糞坑一樣」。鍾小平說，柯文哲拿不出金流非常的奇怪，認為柯文哲是在說謊。





▲鍾小平反擊黃國昌，稱柯文哲做的事情像「糞坑」。（圖／記者李毓康攝）

鍾小平指出，據他所調查，柯文哲當初說，該商辦屋主因全家要移民美國，所以急著賣房，但該屋主根本沒有移民，且若急著賣，「應該便宜賣，怎麼會一坪貴了10萬？」

鍾小平認為，若柯文哲買商辦真的是選舉補助金，就請拿出金流，「他怎麼不拿出來？這就讓我不禁懷疑啊！」

鍾小平另外還說，到目前為止沈慶京一概不認，但彭振聲「全都講了」，而這也會影響到柯文哲收押與否的結果，且「這案我是原告，我也要看收押結果，並且適時捍衛土地正義，我支持院方把柯文哲收押」。