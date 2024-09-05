10歲小姊姊不治！肇事男無照奪命　僅探視一次喊：沒錢只能去關

▲彰化伸港鄉姊妹遭蕭姓駕駛撞飛命危。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉陳姓小姊妹今年2月22日遭撞飛，送醫搶命至今197天，妹妹仍在與死神拔，姊姊今天清晨卻因神經衰竭過世，家人悲痛萬分，肇事的是74歲蕭男無照駕駛釀禍，案發後他曾現身解釋「他當時就綠燈直直行，怎知道突然就撞到人，想煞車也來不及」。阿公難過的說，蕭男只到院探視過1次，還直說「他沒有錢」，不過他已提告，待檢方後續偵辦。

▲彰化伸港鄉姊妹遭蕭姓駕駛撞飛命危。（圖／ETtoday資料照）

小姊妹的阿公說，早上警方已經通知，將到警察局做筆錄、檢察官下午也將相驗、但提起肇事駕駛蕭男，仍是相當氣憤，蕭男曾說，「我只有機車駕照」，現在年紀大了，開車也不快，因為沒讀書，怕考試不會過，所以也沒去考駕照，只有到院探視過姊妹1次，從此就沒下落，也跟他說「我沒錢」，只能去關。

彰化地檢署今指派陳鼎文檢察官，下午到場相驗小姊姊遺體，並傳喚肇事駕駛蕭男釐清肇事過程，依據警方今年案發時調查，肇蕭男開車行經肇事路口時，當時號誌雖然是綠燈，卻沒有駕照，而且是「從未考取駕照」，已經多次偷開車上路，曾無照駕車肇事，雖然沒有人受傷，當時警方已依道路交通管理處罰條例開罰，卻再度釀禍。

▲小姊姊過世返家。（圖／ETtoday資料照）