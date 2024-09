▲ 巴紐海岸發生規模6.2地震。(圖/翻攝自USGS)

記者陳宛貞/綜合報導

根據歐洲-地中海地震中心(EMSC),巴布亞紐幾內亞海岸當地時間5日上午11時3分(台灣時間上午9時3分)發生規模6.2強震,震央位於亞東塞皮克省省會韋瓦克(Wewak)東北方69公里處外海,約在印尼查亞普拉(Jayapura) 以東406公里處,震源深度約10公里,目前未發布海嘯警報。

???????? A magnitude 6.2 #earthquake just struck 66 km NNE of Angoram, Papua New Guinea, at a depth of 10 km. Severe shaking was felt near the epicenter, but there is no tsunami threat. - USGShttps://t.co/lkp34bIlT6 | @Artanis041 pic.twitter.com/XUZrJVwFs4