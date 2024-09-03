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挪威公主嫁美國薩滿「婚宴撈很大」　賓客得付9萬跑趴費還禁用手機

挪威公主嫁美國薩滿「婚宴撈很大」　賓客需付「9萬跑趴費」還禁用手機

▲ 挪威公主瑪莎路易（右）與美國薩滿巫師杜雷克維雷特（左）完婚。（翻攝iam_marthalouise IG）

圖文／鏡週刊

挪威公主瑪莎路易（Märtha Louise）與美國薩滿巫師杜雷克維雷特（Durek Verrett）8月31日結婚，為期4天的奢華婚宴話題十足。不過因婚宴過於商業化，賓客不得攜帶手機、拍照，還要自掏腰包付酒水錢，爆出「5大撈錢爭議」，受到批評。

52歲的瑪莎路易與自稱「薩滿」的杜雷克維雷特上週六（8月31日）在挪威西海岸結婚，來自世界各地的350名賓客受邀出席。婚宴總共進行4天3夜，上週四（8月29日）晚上舉行歡迎酒會，上週五（8月30日）辦婚前派對、上週六正式婚禮，週日（9月1日）以早午餐結束。

婚宴盛大但相當神祕，因為新人與串流平台Netflix和雜誌《Hello!》簽訂商業合作合約，所有賓客被要求不得使用手機或相機，也禁止在社群網站分享婚禮資訊。婚禮當天，為確保新娘不被媒體拍到，現場更出動多名人力用布遮擋，以免婚禮過程曝光。

根據挪威媒體《Aftenposten》報導，曾拍過Netflix紀錄片《虎王》（Tiger King）的導演麗貝卡柴克林（Rebecca Chaiklin），將負責為路易公主和薩滿夫婿拍攝紀錄片，由美國製作公司Nordic Pictures LLC與一家挪威公司共同製作，紀錄兩人的愛情故事。

婚禮過於商業化的爭議不只於此，根據丹麥週刊《Se og Hør》報導，賓客參加婚禮，需支付約挪威克朗32,000元（約新台幣96,686元）費用，還不包含送婚禮禮物。而在Union酒店舉行的接待會上，賓客沒能享受免費酒吧，每人只獲得5張飲品券，且限制於週五婚前派對及週六的婚禮接待會上使用，飲品券用完就要自己購買飲料，其中包含新人定製的杜松子酒，每杯售價挪威克朗225元（約新台幣679元）。

新人定製的杜松子酒也具有爭議，據悉，公主和夫婿參與飲品製作過程，並計劃在挪威國營酒品零售商Vinmonopolet銷售。不過，根據《Aftenposten》獲得的消息指出，這款酒可能比當初想像中更具商業化操作，公主甚至也參與了標籤設計、產品推廣的過程，這違反了公主不得利用頭銜進行商業牟利的規定。

除了飲品，連婚禮內的快閃店也有爭議，《Se og Hør》報導，接待會地點Union酒店裡，設有快閃服裝店，販售路易公主和朋友們合作的服裝品牌Hést新款服飾，公主持有該品牌大量股份，如此銷售舉動，也被認為是過度商業化的表現。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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