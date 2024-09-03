8家非法陸資企業來台高薪挖角　竊取高科技技術！檢調出手阻外流

▲多家非法陸資企業透過非法挖角手段，竊取我國高科技機密技術案件。（圖／新竹地檢署提供，下同）

記者劉人豪／台北報導

法務部調查局情資顯示，有多家非法陸資企業透過非法挖角手段，竊取我國高科技機密技術案件。經台北、新北、士林及新竹等4處調查站等調查機關展開偵辦，查獲8家非法陸企，以假台資、假僑外資等方式在台設據點後挖角高科技人才。

新竹地檢署指出，日前接獲法務部調查局情資顯示，有多家非法陸資企業透過非法挖角手段竊取我國高科技機密技術案件，即由營業秘密國安專組主任檢察官洪松標、蔡宜臻統籌規劃並由專組檢察官翁貫育、陳子維、王遠志、葉子誠、謝宜修等人，分別於2024年8月19日至30日期間，指揮台北市調查處、新北市調查處、台中市調查處、新竹縣調查站等調查機關展開偵辦，期間並搜索21處所、訊問相關涉案人員39人次。

經調查發現，大陸公司透過隱藏其背景的投資策略，利用高薪挖角科學園區的頂尖科技人才，非法獲取我國高端半導體設備、第三類半導體及集成電路知識產權（IP）產品等關鍵技術，幸經專案團隊及時查獲，降低高科技技術外流風險。

新竹地檢署表示， 新竹科學園區是我國最為重要、歷史最悠久的科學園區，依據行政院統計資料，近年每年產值已達新台幣1兆元以上，園區核准廠商家數已逾600家，整體就業人數超過16萬人，成功帶動了國內的經濟成長，並持續不斷引進國內外旗艦級的創新公司，台灣的半導體、IC設計及光電產業，均展現出臺灣科技產業發展的雄厚實力，進而提昇我國國際地位。

調查局指出，涉案的8家中企包括中國深圳市南方硅谷半導體股份有限公司、上海新相微電子股份有限公司、南京齊芯半導體有限公司、中國竹間智能科技（上海）有限公司、同方股份有限公司、成都銳成芯微科技股份有限公司、中國北方華創微電子裝備有限公司、中國上海瀚薪科技有限公司。

調查局表示，中國上海瀚薪科技接受中國國家集成電路大基金的子基金，及中共財政部中小企業發展基金的投資，涉嫌透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第三類半導體功率元件研發，並挖角相關工程師。該公司以碳化矽做為第三類半導體材料，具高效率及功率密度，能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業，台灣技術人才若遭中企挖角，將衝擊台灣產業競爭力。

調查局提到，中國同方由中共國有企業中核集團控股，該集團是中國從事軍工、核電、核燃料、核應用技術的大型中央企業，也是中國最大核電站工程及營運公司。中國同方跨足資訊科技、能源與環境產業，以「假台資、真陸資」手法在台成立公司，並挖角設計研發團隊近百人，企圖取得相關技術。

調查局說明，中國成都銳成芯微科技公司為集成電路知識產權(IP)產品設計及應用供應商，總部設於四川省成都市，是中國唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業，該公司先以「假僑外資、真陸資」方式，在台設立辦事處，之後為規避查緝，要求在台員工將健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保，藉此掩飾非法在台從事業務行為。