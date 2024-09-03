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網傳iPhone 16不支援騰訊微信！　蘋果官方回應了

（示意圖／翻攝自微博）

▲蘋果發布會前夕，傳iPhone 16不支持微信引發熱議。（示意圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

目前中國網路正在流傳一則傳聞，該則傳聞來自iPhone的供應鏈，內容中表示蘋果已減少30%新機iPhone 16的首批訂單，背後的原因是預感到新版iPhone在支援「微信」上出現問題，有可能會影響到銷量。甚至更有傳言指出，騰訊微信可能不再支持iOS 18.2，這也代表著，舊版iPhone只要升級過後，很有可能就無法繼續使用微信。

根據中國媒體報導指出，整起事件曝光後，引起不少網友的討論，多數網友都認為「微信的不可替代性遠高於蘋果手機」，但也有網友質疑消息的真實性，甚至認為，搞不好是騰訊不再支付蘋果稅，微信App可能會從App Store下架。

就有媒體就此問題詢問中國蘋果官方客服，中國蘋果客服表示，目前沒有收到iPhone 16不支持微信使用的通知，同時也強調，新版iPhone不會剝奪用戶正常使用的App權限。也有媒體就此詢問騰訊官方，官方也回應暫時沒有接收到相關消息。

就有網友分析，這則傳言之所以會出現，可能是源自蘋果一直在向騰訊施壓，要求其對微信進行根本性改變，尤其是禁止將用戶引向外部支付系統。由於騰訊的軟體內藏有一些允許內容創作者繞過蘋果支付管道的漏洞，蘋果希望騰訊能封堵這些軟體內的漏洞，好收取30%的蘋果稅。

除此之外，也有網友注意到，在App Store上的微信，目前已經超過兩個月沒有更新，這放在過去是十分罕見的事情。更讓這則傳聞讓外人看起來是撲朔迷離。

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