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女兒逛文博會遭誣偷竊！「全家被搜包」不道歉員工還嗆：歡迎檢舉

女網友發文控訴，自己的女兒在逛街時，遭攤位員工指控偷竊。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲2024文博會於台南市舉辦，超過570個參展品牌、近700個攤位參與。（圖／翻攝臉書「台南式 Tainan Style」）

圖文／CTWANT

2024台灣文化創意博覽會於8月23日在台南盛大開幕，並在昨（1日）迎接閉幕。然而卻有一名女網友發文控訴，自己的女兒在文博會時，遭攤位員工指控偷竊，並要求他們全家打開包包接受檢查，結果包包檢查完沒發現卡冊，她要求對方道歉還被嗆「歡迎去檢舉」，讓網友相當傻眼。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己和朋友帶著孩子於8月31日前往台灣文化創意博覽會。而她與孩子們在參觀「文創股長 STARup hub」攤位後準備離開時，攤位人員多次詢問他們是否有商品需要結帳，她們也多次表示，並無任何商品。

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原PO遭文創股長的三名員工指控，其中一名孩子將攤位上的卡冊商品放入包包。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲原PO發文控訴，自己的女兒在文博會時，遭攤位員工指控偷竊。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

隨後原PO一行人要繼續參觀下一個攤位並參加打卡活動時，被文創股長的三名員工突然攔住他們。員工指控，其中一名孩子將攤位上的卡冊商品放入包包，並要求檢查。

原PO表示，當時孩子的父親立刻詢問孩子是否將卡冊放入包包，並主動檢查了孩子的包包，結果只發現兩張免費供應的名片，並沒有任何卡冊。儘管如此，攤位人員仍堅持檢查包包，員工甚至指控，孩子可能已經將卡冊放在其他地方，這也讓原PO感到極度不滿。

原PO直言，如果攤位人員不相信他們，她願意報警處理，然而對方卻未有行動。隨行的其他家長與孩子見狀也主動打開了自己的包包，以證明清白。最終員工在確認原PO一行人的包包中並無卡冊後，攤位人員卻只簡單地表示「不好意思，你們可以走了」。而後原PO他們要求員工對孩子道歉時，攤位人員甚至說出，「歡迎去檢舉」，並未對孩子受到的冤屈感到抱歉。

這種狀況也讓原PO相當不滿，「就這樣？道歉呢？孩子難過的被當作小偷，驚恐的告訴爸媽自己並沒有拿東西，自清後卻沒有得到應有的道歉，父母為了安撫孩子的情緒，帶著孩子離開了文創股長攤位，你們可知道無證據事實隨意的誣陷別人會給孩子帶來陰影，到現在依舊覺得自己做的事情還是沒錯」。

原PO也表示，「既然貴攤人員說歡迎檢舉她，那我也順著妳的意願了」。原PO在文末要求文創股長正面回應此事，並要求當日的攤位人員向孩子正式道歉。

貼文PO出後，「文創股長 STARup hub」的臉書馬上被大批網友灌爆，紛紛留言「請你們給孩子一個正式的道歉，不然你們搜包是犯法的，還沒證據污衊」、「是改名叫強制股長了嗎」、「你知道連警察都不能隨便搜身嗎？」「請問貴攤位有台南地院法官開立的搜索票嗎？」而對於該指控，截至發稿前「文創股長」都尚未回應。

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