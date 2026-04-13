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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共提「10項對台措施」　柯文哲：交流可以但要風險管理

▲▼新北市長參選人黃國昌舉辦首場戶外大型造勢活動，柯文哲到場支持。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲認為，兩岸交流的討論重點，是放在如何能降低風險。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯振中／綜合報導

針對中國大陸提出「十項兩岸交流措施」，民眾黨前主席柯文哲表示，兩岸經貿與觀光是人民生活的一部分，應將討論重點放在「如何交流能降低風險」。若單一市場占比過高、又有政治風險，該如何風險管理，便是最重要的問題。柯文哲強調，政府不應僅以抗中口號回應，而須提出解決方案，在不依賴單一市場的前提下維持理性交流。

交流需具備風險管理　避免單一市場占比過大

柯文哲指出，農產品、觀光與經貿活動是民生需求，能推動貿易往來屬正面發展。然而，他也提醒風險管理的重要性，若單一市場的依賴度過高，且又有政治風險，一旦交流中斷，相關產業將蒙受巨大衝擊。他認為交流應建立在穩健的基礎上，避免因單一市場的變動而造成國內產業動盪。

政策穩定為核心　避免貿易措施無預警中斷

回顧過去經驗，兩岸貿易多次發生開放後無預警中斷的情況。柯文哲表示，政策不穩定會讓基層農民與相關業者無所適從。他主張政策必須具備一致性，不能隨意變動，如此才能保障從業人員的生計。建立穩定的交流機制，讓商業往來不受政治突發狀況干擾，是未來處理兩岸議題的務實方向。

批評抗中口號缺乏配套　要求政府提出應對方案

針對民進黨政府的應對方式，柯文哲認為單純強調「抗中」並不足以解決問題。他指出，政府有責任在告知人民風險的同時，同步提出具體的替代方案與配套措施。人民的需求在於生活與經濟發展，政治口號無法解決實際的貿易困境。政府應針對對岸提出的各項措施，與民間共同商討對台灣最有利的因應方案。

尋求理性交流路徑　拒絕靠中與閉關二分法

在對外關係上，柯文哲主張台灣不應陷入「完全靠中」或「閉關自守」的二分法。他提出交流應回歸理性，而非視為政治攻擊的工具。透過多元市場佈局與務實的風險控管，讓台灣走出一條兼顧經濟發展與國家安全的道路。他呼籲各界停止標籤化競爭，轉向針對具體措施進行實質討論。

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柯文哲兩岸交流風險管理經貿政策抗中

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