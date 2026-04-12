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還原引進印度移工時序闢謠　徐巧芯：認為MOU不用審查的是民進黨

▲徐巧芯12日批民進黨側翼造謠國民黨要開放印度移工。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯12日批民進黨側翼造謠國民黨要開放印度移工。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者蘇靖宸／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，但網路流傳一個說法，指印度移工是國民黨連署通過的提案，卻想卸責給勞動部。對此，藍委徐巧芯今（12日）還原時間序指出，民進黨政府2024年先斬後奏，與印度政府簽訂MOU，要引進印度移工，且認為立法院不用「審查」就可以通過，反倒國民黨團將「查照」改為「審查」，並要求提出配套措施，但民進黨側翼卻硬造謠，這些人國小閱讀測驗考試是不是都0分？不覺得自己一直撞牆都頭破血流了嗎？

徐巧芯12日在臉書表示，洪申翰鬆口最快今年就會引進印度移工，民怨大爆發，但勞動部卻關閉粉專留言，民進黨則發動側翼洗地，稱「印度性犯罪比例其實比台男還低」、「北印度都是講英語的白人，誰反對誰就是歧視」，結果洗了老半天沒用，就開始造謠，說印度移工其實是國民黨開放的。

徐巧芯說，她必須闢謠：民進黨政府2024年2月先斬後奏，與印度政府簽訂MOU要引進印度移工，且MOU送立法院時，還認為只要「查照」，不用「審查」就可以通過，而站在民意的是國民黨立法院黨團，在「已經簽約」的前提下，將「查照」改為「審查」，並且要求提出配套措施的。

徐巧芯也說，從時程上看，其實2022年就有類似傳言，民進黨內派系為了分食印度移工這塊大餅而陷入亂鬥，2024年總統大選期間，候選人賴清德還幾次說開放印度移工是「假消息」，是「認知作戰」，結果當選之後，馬上變臉，欺騙人民。

徐巧芯進一步列出時間表：2024年2月16日，賴清德當選32天之後，台灣與印度就簽署了MOU要引進印度移工；2024年4月2日，行政院同意「備查」；2024年4月3日，行政院就將台印MOU函送立法院「備查」；2024年6月26日，是由國民黨立委王育敏擔任召委，排定議程由衛環與外交暨國防委員會「審查」，當場國民黨委員提案要求嚴審，民進黨委員提案要求加速，都有白紙黑字，文件存檔。

徐巧芯指出，過去她曾在質詢提到逃逸移工的問題很嚴重，但MOU不清不楚，現在大眾因為不確定開放的要點，引發外界疑慮，包含開放多少人？什麼樣的人可以開放進來？有沒有針對特定產業？完全沒有說明，如此急就章，無法取得民眾認可。

「真的很悲哀，事實這麼清楚，證據這麼明確的，民進黨，這些側翼到底是怎樣瘋癲，或是絕望的心理狀態，才會硬要在開放印度勞工這件事上造謠？」徐巧芯說，自欺欺人要有個限度，與其睜眼說瞎話，秀文件還掐頭去尾，把附帶決議當中要求「設立專責機構」、「要求政府對政府直接聘僱」、「明訂引進比例」的嚴格條件說成「印度移工是國民黨開放的」，拜託，這些人國小閱讀測驗考試是不是都0分啊？一邊護航民進黨政府開放印度移工沒問題，一邊抹黑印度移工是國民黨開放的真可惡，不覺得自己一直撞牆都頭破血流了嗎？

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