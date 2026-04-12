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郭怡萱亞錦賽奪銅　歐洲移訓體悟「氣勢」重要性、亞運前全力衝力量

▲拳擊好手郭怡萱。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲拳擊好手郭怡萱。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

20歲泰雅族拳擊新星郭怡萱，在蒙古烏蘭巴托舉行的2026年亞洲拳擊錦標賽女子51公斤級賽事中奪下銅牌，創下半年內連獲兩面國際賽獎牌的紀錄，儘管在準決賽面對北韓名將安琴別時遺憾落敗，但她完美的戰術執行力與進步神速的表現，仍成為台灣年底名古屋亞運的重點戰力。

身高僅150公分的郭怡萱，這次亞錦賽八強賽先以3比2力克韓國強敵晉級，可惜準決賽面對出拳猛烈的朝鮮選手安琴別，最終遺憾落敗，但仍為台灣再帶回一銅。

▲拳擊好手郭怡萱。（圖／拳擊協會提供）

▲拳擊好手郭怡萱。（圖／拳擊協會提供）

談及此次亞錦賽的收穫，郭怡萱表示，亞洲是世界拳擊最強的地區之一，這次遇到的對手極有可能就是亞運的直接競爭者，她也分享了先前前往西班牙、保加利亞移地訓練的心得，深刻感受到歐、亞拳擊風格的差異。

「歐洲選手的力量真的很大，每個人就是不怕、來了就衝，氣勢跟亞洲選手很不一樣。」郭怡萱觀察到亞洲選手較注重技術，而歐洲選手則傾向肉搏。這段經歷讓她體會到「氣勢」的重要性，即便身材居於劣勢，也要展現不退縮的拼勁。

郭怡萱目前與前輩陳念琴同隊，也將同步啟動「亞運備戰模式」，透過情蒐、移訓與閉關訓練整合戰力。她謙虛地表示，雖然技術發揮良好，但在4強賽也看見了自己的不足，「我的技術還可以，但力量真的還蠻小的。」

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