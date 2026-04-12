中國惠台禮包有政治前提　綠委諷：鳳梨釋迦喊「支持統一」才能出關？

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團訪中今（12日）落幕，鄭麗文返台之際，中方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利等。對此，民進黨立委林俊憲大酸，是要讓鳳梨、釋迦先排隊喊一句「我支持統一」才能出關？還是要讓石斑魚先通過政治面試，才有資格被端上餐桌？

林俊憲在臉書發文表示，鄭麗文今天下午就要回國，結束這趟6天5夜的朝聖旅行團，同一時間，中國拋出「10項惠台措施」。說實話，4月10日見習近平時的安排就已經很耐人尋味，搭著小型觀光巴士去會面，這種會面放在所謂的「高規格接待」，反而顯得格外諷刺。更不用說整趟行程期間，軍機繞台、實彈軍演一樣沒少。

林俊憲認為，儘管被看沒有，「我想鄭麗文還是會繼續幫自己找台階下」，等等回台後，還是會照樣稱讚對岸，說這些惠台措施是「大利多」，最後再補上一句標準結論，問題在賴清德。不過，如果真的把這些惠台措施攤開來看，幾乎每一項都附帶明確的政治前提，或是可以隨時收放的技術門檻。

林俊憲舉例，農漁產品那一條，本質就是讓經濟利益去服務政治目的。農漁產品要在支持九二共識、反對台獨的前提下，才有機會拓展銷售管道？是要讓鳳梨、釋迦先排隊喊一句「我支持統一」才能出關？還是要讓石斑魚先通過政治面試，才有資格被端上餐桌？

林俊憲指出，還有第九條的影視交流，看起來是市場開放合作，實際上是用中國的經濟吸引台灣影視產業投資，進行思想統戰。畢竟從中國人自己口中講統一沒什麼大不了，但如果是台灣人來說，那就不一樣了。所以說白了，這些所謂的惠台根本不是善意，而是先設好政治前提，再決定要不要給好處。

「你要市場，可以，但先表態；你要交流，可以，但先站對邊」，林俊憲認為，中國等於透過國民黨作為在台灣的發言人，把特定政治立場包裝成所謂的「兩岸共識」。只要台灣內部往那個方向靠攏，就能有條件地換取一些好處與甜頭。

林俊憲預言，接下來，這種模式很可能延伸到軍購特別條例、總預算等關鍵議題。當拖延被合理化、讓步被習慣化，再搭配一點點釋出的利益，久而久之，就會讓人開始覺得，「原本應該堅持的東西，好像也沒那麼重要」，但這就是問題的核心，台灣人真的要看清楚，別把糖衣當成禮物，吞下去才發現裡面是什麼。