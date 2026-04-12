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鄭麗文返台稱「踏出成功第一步」！感謝中共宣布10項措施

▲▼鄭麗文回台，稱「踏出成功的第一步」。（圖／翻攝臉書／廖先翔）

▲鄭麗文回台，稱「踏出成功的第一步」。（圖／翻攝臉書／廖先翔）

記者柯振中／綜合報導

國民黨主席鄭麗文結束為期6天5夜的訪中「和平之旅」，12日傍晚返抵桃園機場。此行最高潮為10日的「鄭習會」，而中共國台辦更在鄭麗文返台的上午，宣布涵蓋觀光、農漁業及青年交流等10項對台利多措施。鄭麗文受訪時表示「非常感謝」，並隨即指示國民黨副主席張榮恭成立工作小組，針對各項措施進行具體落實與對岸窗口對接。

「和平之旅」圓滿落幕　鄭麗文：成功踏出第一步

鄭麗文一行人搭乘中國國際航空班機由北京返台，受到國民黨立法院黨團總召傅崐萁及多位黨公職人員熱烈接機。鄭麗文顯得心情愉快，形容此次出訪是「踏出了成功的第一步」，雖然未來還有漫長的路要走，但只要認真辦好每一件事，就能累積更多成果。傅崐萁也對此表達支持，認為勇敢邁出這一步是為了台灣人民的安定與繁榮。

國台辦宣布10項利多　恢復滬閩居民赴台自助旅行

中共中央台辦在鄭麗文結束行程之際，宣布了10項兩岸交流措施。重點包含：推動恢復上海市與福建省居民赴台個人旅遊（自由行）、恢復烏魯木齊與西安等5座城市航點、建立國共兩黨青年雙向交流平台，以及支援金門共享廈門翔安機場等。此外，政策面也擴及農漁業及微型產業，被視為對鄭麗文此行的具體回應。

藍營立即啟動對接機制　爭取「兩岸和平紅利」

針對上述政策，鄭麗文強調國民黨最大的願望是改善人民生活，讓台灣青年、農漁民及觀光業者能直接受惠。她已指示黨內即刻組成工作小組，建立具體對接管道，讓民眾能實際感受到兩岸發展的紅利。她重申，國民黨會捲起袖子好好努力，帶給台灣美好的和平願景。

桃機現場風向兩極　支持者熱烈歡迎vs.獨派團體抗議

鄭麗文抵達機場前，航廈大廳便聚集了許多支持者呼喊口號，氣氛相當活躍。不過，場外也出現台灣基進與台灣綠黨的抗議成員，現場舉起「台灣人有不做中華民族的自由」布條，並呼喊「拒當中國人」等口號表達不滿。

政策落實成後續觀察點　金門機場與航班復航引關注

此次10項措施中，關於金門共享機場以及多個內陸城市航班的復航，對兩岸交通運輸具有指標意義。隨著國民黨宣布成立工作小組，後續如何與政府相關部會溝通，以及兩岸在實際執行面上的對接程序，將成為外界關注的焦點。鄭麗文強調，接下來會加倍努力，逐步完成剩餘的任務。

 
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