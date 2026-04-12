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天王最愛排骨飯翻車？民眾見「蟑螂頭」崩潰　店家回：幫你換一碗

▲▼君悅排骨使用的排骨肉，都是當天現宰的溫體豬肉，絕不可能用冷凍肉。（圖／記者邱中岳攝）

▲君悅排骨傳出食安風波。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

知名連鎖排骨店「君悅排骨」過去因港星劉德華愛吃而聲名大噪，即便一份排骨飯定價超過180元，仍吸引不少老饕慕名而來。然而，今（12日）有民眾在臉書社團「爆料公社公開版」憤怒發文，指控在用餐過程中，竟然在碗裡發現「蟑螂頭」，讓他瞬間食欲全無，更對店家的處理態度感到心寒。

一名網友在社團PO出照片指出，今日前往君悅排骨用餐，沒想到吃到一半，低頭一看竟發現配菜中藏著一顆「蟑螂頭」，驚悚畫面讓他直呼「真的瞬間食慾全無，超級噁心」。他當下立即向店家反映，沒想到店員僅冷冷回應一句「幫你換一碗」，讓他當場傻眼反問，「同一道配菜不是都一樣嗎？換一碗有什麼意義？」

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▲君悅排骨驚見「蟑螂頭」，民眾怒控主管神隱不道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲君悅排骨驚見「蟑螂頭」，民眾怒控主管神隱不道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

店員神回「幫你換一碗」　主管避不見面引怒火

原PO更進一步指控，事發後所謂的「主管」從頭到尾都躲在內部，完全沒有出面道歉或說明。他強調，這不是錢的問題，而是食安衛生與面對客人的態度，怒轟「遇到這種事情還這樣處理，真的讓人很傻眼，也難怪現在生意變差，不是沒有原因。」

「下半身去哪了？」　全網驚呼：這一定要檢舉

貼文曝光後，引發大批網友熱議，不少人留言調侃「加菜不加價」、「你比較幸運吃到頭，其他人吃身體」，但更多網友感到恐懼，直言「最可怕的是，不知道蟑螂的身體被哪位顧客吃下肚了」、「這幾天食物中毒事件這麼多，店家衛生真的很有問題」。

許多網友也建議原PO不要私下和解，「這不是換一碗的問題，沒有表現該有的態度，就是直接檢舉投訴」、「直接拿照片去衛生局檢舉」。目前店家尚未對此事件作出公開回應，但對於標榜高品質的高價排骨名店來說，此番食安疑慮已讓品牌形象大打折扣。

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