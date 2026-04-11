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不只看6千萬房！鍾小平再爆「陳佩琪加1500萬」搶1.6億永康街豪宅

鍾小平再爆陳佩琪曾開1.6億元加價1,500萬元要買永康街豪宅。圖為陳佩琪今出席民眾黨新北誓師大會。（鏡報董孟航）

圖文／鏡週刊

民眾黨創黨主席柯文哲的夫人陳佩琪過去曾被爆出看上億元的豪宅，還下了斡旋金準備要買，但民眾黨立院黨團主任陳智菡否認，稱她看的只是住家附近價值約6000萬的房子。前年去北檢按鈴告發柯文哲圖利京華城的國民黨台北市議員鍾小平，近日在節目中進一步爆料，直說6000萬只是「小case」，陳佩琪還看了一間在北市永康街、價值1.6億元的豪宅，更表態要加價1,500萬元。

陳佩琪2024年被爆出看豪宅，她當時曾坦言自己確實看過價位約1.2億元的房子，還說是要給兒子要壓力、叫兒子趕快給她找媳婦。陳佩琪當時聲稱自己只是看看，但去年辦案人員調查柯文哲購買4,300萬商辦的金流時發現，陳佩琪透過知名房仲業者，對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，隨後因政治獻金假帳及京華城弊案連環爆才喊停。

陳智菡對此駁斥表示，陳佩琪看的是自家附近、價值約6,000萬元的房子，並非上億豪宅。鍾小平昨（10日）在政論節目《新聞面對面》談及此事直言，其實6,000萬是「小case」、不重要，進一步爆料陳佩琪有意「加價」購買1.6億元的豪宅。

教授想買1.6億豪宅　氣罵陳佩琪「加價」害他沒買到

鍾小平在節目中透露，有一位留美博士、企業家身分的AI專家，被台大聘為EMBA客座的教授，在永康街看了一戶1.6億元的房子想要買，但對方然說不賣了，原因是「陳佩琪說要加價1,500萬元」，對方說「我要賣給陳佩琪不賣你了」。

鍾小平坦言，他不知道最後這個豪宅有沒有用1.6億+1500萬賣給陳佩琪，但他強調「有這個事情」，他的朋友就是人證，這是前幾天餐敘那位教授親自告訴他的，他相信那是他的朋友、不會騙他，「他很扼腕，因為他就是一直在罵阿北、罵陳佩琪，害他房子沒買到」。

鍾小平在講這件事的時候主持人謝震武還提醒他「真的才能講喔」，鍾小平則說：「我不能亂講，會被告好不好，我有人證他告不了我」。


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