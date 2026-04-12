中公布10大惠台措施！吳思瑤批「空心大禮包」：未受其利先受其害

▲國民黨主席鄭麗文訪陸行程今12日圓滿落幕，陸方在返台當天即宣佈對台10項惠台措施。（圖／翻攝新華社）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨主席鄭麗文率團訪中並與習近平會面後，中國官方今（12日）公布「10大惠台措施」，內容涵蓋觀光、農漁產品、投資與交流等領域。對此，民進黨立委吳思瑤痛批這是「空心大禮包」，並提出5大質疑，直言台灣恐「未受其利，先受其害」。

吳思瑤表示，相關措施以反對「台獨」為政治前提，並包含推動直航、開放農產品輸入、促進投資與觀光等項目，但整體內容與過往政策高度重複，質疑實質效益有限。

批「假惠台真害台」 質疑介選意圖

吳思瑤指出，所謂「鄭麗文路線」形同配合中方立場，甚至直言「假和平、真投降」、「假惠台、真害台」，質疑國民黨是否將全盤接受相關政策。她也提到，鄭麗文曾預告此行將帶來選舉利多，顯示中方可能藉由惠台措施影響台灣選舉，介選意圖明顯。

她進一步表示，年底大選恐將演變為「台灣價值對抗共產威權」的對決，呼籲社會警惕外部勢力介入民主運作。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）

憂架空公權力 指政策「換湯不換藥」

針對政策內容，吳思瑤質疑多項措施恐繞過政府體系，例如金廈共用機場、金馬交通往來、漁業管理、農產品檢驗及觀光開放等，若未經正式公權力機制處理，可能產生法治漏洞與國安風險，甚至形成「長臂管轄」，架空台灣治理體系。

此外，她也批評，過去類似「惠台政策」多為「換湯不換藥」，此次10項措施同樣缺乏新意，顯示相關操作模式已趨於重複，實質效益存疑。

質疑中方誠信 籲社會提高警覺

吳思瑤最後強調，中國過去曾出現「今天開放、明天封鎖」的政策反覆紀錄，整體風險與不確定性高，形同「政治詐騙」。她認為，台灣社會與產業已逐漸建立警覺，不會再輕易對相關措施買單。

她並總結，所謂「10大惠台措施」看似利多，實則潛藏多重風險，政府與社會都應審慎評估，避免在政治與經濟層面付出更高代價。