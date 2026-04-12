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駁提案開放印度移工　藍黨團：青鳥別把嚴格監督造謠成主動開放

▲國民黨團批青鳥在印度移工議題上造謠。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團﻿）

▲國民黨團批青鳥在印度移工議題上造謠。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團﻿）

記者蘇靖宸／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，但網路流傳一個說法，指印度移工是國民黨連署通過的，卻想卸責給勞動部。國民黨立法院黨團今（12日）表示，引進印度移工是民進黨做的，但嚴審配套是國民黨要求的，絕不接受「黑箱引進、漫無目的」的移工政策，所以包括主張設立專責機構，來解決移工逃逸問題。國民黨團也說，青鳥別再把「嚴格監督」造謠成「主動開放」，不只翻車，更打臉賴政府的失職。

「青鳥造謠又又又翻車！反而證明國民黨務實監督印度移工！」國民黨團12日在臉書指出，很多網路傳言說「國民黨提案開放印度移工」，這完全是顛倒是非，因為時間上來看，2024年2月16日，民進黨政府（賴政府）正式與印度簽署MOU，決定引進印度移工；2024年4月2日，行政院將此MOU函送立法院，僅要求「備查」；2024年6月26日，立法院衛環、外交國防委員會聯席審查，國民黨立委站第一線嚴格把關，要求政府負起責任。

國民黨團強調，引進印度移工是民進黨做的，但嚴審配套是國民黨要求的， 國民黨團絕對不接受「黑箱引進、漫無目的」的移工政策，三大主張是：第一、設立專責機構，解決逃逸問題 ：要求勞動部針對逃逸移工提出具體作為，若沒配套、沒治安保障，民眾絕對無法安心。

第二、推動「政府對政府」直聘：要求指定專責機構直接聘僱，跳過仲介剝削，避免浮濫收取手續費，並擬定績效指標，讓政府負起完全責任；第三、明訂引進比例，控管潛在風險：拒絕沒有底線的開放！要求明文訂定直聘比例，並提供減免就業安定費等誘因，優先保障國內勞動環境與治安。

國民黨團說，遮遮掩掩、不辦公聽會、只想黑箱作業的作法，就是傲慢。國民黨團支持產業發展，但治安不能有漏洞、配套不能有缺口、溝通不能有空口！ 請青鳥們看清楚提案內容，別再把「嚴格監督」造謠成「主動開放」，這不只翻車，更是打臉賴政府的失職。

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