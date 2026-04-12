鄭麗文抵台！拋努力推進陸對台10新政　「讓大家接收到和平紅利」

▲國民黨主席鄭麗文近日走訪北京中關村。（圖／記者陳冠宇攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（12日）下午自北京搭機返抵台灣，並在桃園機場發表談話。對於國台辦上午發布的「十項促進兩岸交流合作政策措施」，鄭麗文說，她立即指示副主席儘快針對此事組成工作小組，及針對後續落實工作及與對岸對接窗口，展開具體推進，讓大家能直接感受到、接收到兩岸和平發展的和平紅利，這是國民黨最大願望，所以接下來國民黨會加倍努力，帶給大家和平的美好願景。

鄭麗文7日至12日率團訪中國大陸，並於10日與中共中央總書記習近平會面，今上午國台辦也發布「十項促進兩岸交流合作政策措施」，包括在堅持九二共識、反對台獨基礎上，為符合檢驗、檢疫標準的台灣農漁產品輸陸提供便利、推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。

鄭麗文12日下午5時許自北京搭機返抵桃園機場，國民黨副主席季麟連、立法院黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥等多位黨籍立委以及花蓮縣長徐榛蔚、台中市議長張清照、屏東縣長參選人蘇清泉、台中市黨部主委蘇柏興等到場熱情迎接，現場不斷高喊「主席加油」，而鄭的好心情也全寫在臉上。

鄭麗文發表談話時表示，如同鄭習會時她所說的，「事情要一件一件做，路要一步一步走。」她這次踏出成功的第一步，後面還有99步要走；事情認真辦好了一件，後面還有更多的事情要辦好。

鄭麗文說，她非常感謝今天上午中共中央台辦正式宣布十項惠台利多政策，她也立即指示副主席儘快針對此事組成工作小組，及針對後續落實工作及與對岸對接窗口，展開具體推進。

鄭麗文說，這十項措施涵蓋台灣青年、農漁業、遠洋漁業、觀光旅遊業及微型產業等，都是可以透過具體措施讓人民直接受惠，也希望國民黨可以提供大家很多具體管道，讓大家能直接感受到、接收到兩岸和平發展的和平紅利，這是國民黨最大願望，就是改善人民生活，讓大家勇敢追逐夢想、實現夢想，所以接下來國民黨會加倍努力，帶給大家和平的美好願景。