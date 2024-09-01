加薩6000人殺入以色列！含3800名哈瑪斯精銳部隊　最新調查曝光

▲圖為哈瑪斯戰士。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以哈戰爭2023年10月爆發至今尚未停戰，如今一份調查報告顯示，以色列2023年10月7日遭入侵期間，加薩多達6000人滲透進入以色列境內，其中大約3800人為哈瑪斯Nukhba菁英部隊成員。

耶路撒冷郵報報導，這份報告由加薩機構提交給以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi），並於8月31日被發布在以色列N12新聞網站。

依據報告，以色列2023年10月7日遭哈瑪斯入侵期間，多達6000人跨進滲透進入以色列，人數幾乎是先前推估的2倍之多，且其中約莫3800人為哈瑪斯Nukhba菁英部隊成員。另外，大約有1000名恐怖分子在加薩發射4300枚火箭彈，遠高於先前推估的數字。

▲巴勒斯坦人在一輛被摧毀的以色列坦克旁邊慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

報告提到，大約有2200名加薩人參與襲擊行動，包括恐怖分子以及搶劫者，加劇10月7日這天的混亂場面及暴力事件。另個重要細節是，在邊境圍欄發現119個缺口，但先前只估測出來60個缺口，最新數字幾乎來到2倍。

N12記者馬尼夫（Omri Maniv）在社群平台X發文表示，這些數據是大眾所知道的2倍，進一步顯示以色列失敗疏漏有多深與哈瑪斯入侵力量有多強。對此，以色列國防軍表示，相關調查完成之後，將完全透明地提供給民眾知曉。