「肉償」修車費！女激情車震維修工　綠帽夫返家驚見老婆小王雙屍

▲ 人妻提議肉償修車費，與維修工在密閉車庫內車震時，竟因一氧化碳中毒喪命。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

美國一名人妻委託汽車維修工修車，並提議以性服務抵償修車費，兩人隨後在密閉的車庫內，於一輛發動中的汽車上發生關係，沒想到卻釀成悲劇，當天晚上妻子丈夫回家才驚覺兩人陳屍在車庫內。

一樁2018年的離奇死亡事件近日在網路上再度掀起討論，根據《每日郵報》報導，美國紐澤西州39歲人妻塔梅卡（Tameka Hargrave）提議以「肉償」支付修車費，她將維修工帶到密閉車庫進行這場性交易，兩人在發動中的車上開著冷氣車震，萬萬沒想到卻因一氧化碳中毒喪命。

塔梅卡的丈夫卡哈利（Kahali Johnson）當晚9點回到家，循著一股刺鼻的氣味來到車庫查看，一推開門卻被眼前景象嚇傻，妻子與維修工衣衫不整躺在地上，一動也不動，他立刻報警。警方到場後發現兩人已無生命跡象，隨即將遺體移送檢驗。初步調查顯示，由於汽車引擎未熄火，且現場並未安裝一氧化碳警報器，才導致憾事發生。

塔梅卡的女兒對於母親的突然離世感到難以置信，她無法理解車庫已經採取別的安全措施，為何偏偏缺少一氧化碳警報器這項重要的防護，悲痛欲絕表示希望母親能親眼看到自己高中畢業，卻永遠無法達成這項願望。

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